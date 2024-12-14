健康你我他／解開懼狗心結 毛孩相伴同行

9年前，小女的朋友將赴海外工作，詢問是否能接手養狗。經外子評估後，不久我們家多了新成員。

豆福，當時10個月大，既活潑又熱情，一進門見人就來個飛撲，外子高興，我卻驚嚇，可能曾經被狗咬傷以及被狗追到從腳踏車跌下的噩夢未醒，因此與豆福保持距離，整整三天。

為了解開懼狗心結，我嘗試接近豆福。他使勁搖尾巴、眼神閃著溫柔星輝，親人的模樣讓我覺得自己不再「遇狗即衰」，反而有被接納與信任的安全感，瞬間與豆福的緣分連線。

走出戶外，豆福喜愛親近大自然的喜悅表露無遺，一路上時而輕快小跑、時而停下來嗅嗅聞聞，忙得不亦樂乎。我學習如何拿捏牽狗時所需的力道，感受繫繩另一端活潑的生命力，身體細胞隨之躍動，開心之情溢於言表。

有豆福陪伴，我與外子戶外健走非常規律。然而來自汪星球的生命周期是地球人的縮時快轉版。9年來，豆福從萌萌幼犬、青春無敵大帥哥、如今是中年大叔，鬍鬚轉白、皮膚長斑、還罹患「耳血腫」。

他接受手術治療2次，服藥達3個月，令我心疼感嘆，一切生靈「生滅」的過程，衰老與病苦一樣都少不了。雖然豆福在手術後耳朵變成一立一垂，在我心中，好相處勝過外表，健康就好，他永遠可愛。期許在彼此有生之年，能天天相伴同行，足矣。