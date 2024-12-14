愛肝達人站／「腹水、油水、洋水、苦水」，你喜歡哪一種？

水是無所不在的，也因此自古以來就有不少形容詞用水來當比喻。

例如，受委屈了，一肚子苦水，就會想找人紓解一番。出國回來鍍過金，喝過洋水，自信心會增加不少。

此外，工作好賺，有不少油水，這種工作只要是正當的，人人都想要。

最後一種水─腹水，可能就要小心了。

通常在腹腔內，除了有少數一點水在膀胱後面外，肚子內是不會有水的。會有水，在台灣最多的原因是肝不好，例如猛爆性肝炎或肝硬化厲害或肝癌末期，肝臟合成的白蛋白不夠，於是血液的水分由腹腔內的血管跑到腹腔，形成腹水。此外，如果肝臟好，但腎臟發炎，白蛋白由腎臟漏出去了，血液中白蛋白不足，也會有腹水。

此外，老年或手術後營養不良，蛋白質攝取不夠，血液中蛋白質低，也會有腹水。

最怕的一種腹水，就是肚子內有癌細胞，癌細胞刺激腹膜，也會引起腹水。在以前，這通常是癌症的末期，在腹腔內蔓延而引起，例如胃癌或大腸癌或卵巢癌蔓延到腹腔內，預後通常不良。

此外，胃或十二指腸穿孔，或膽囊破裂，腹腔內也會因發炎而積水，此時就要優先引流，同時以抗生素治療，此外，必須處理破掉的內臟，才能正本清源。

另外，如果腹腔內有結核菌滋長，也會誘發腹水，通常是肺內或腸內有結核菌引起的淋巴結，因身體抵抗力變弱，又活躍起來，也會誘發腹水，此時只要診斷正常，給予抗結核藥物治療，腹水就會消失。

還有一種急診的腹水，就是腹腔內的血管破裂，或肝癌破裂，血液由血管內流到腹腔內，形成腹水。此時需要緊急手術處理源頭，才不會因失血過多休克而死亡。

總而言之，羊水、油水，人人喜歡；苦水，心裡受委屈，僅止於心靈層次；但腹水就要求醫，好好診治一番了。