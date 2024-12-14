院長講堂／項正川行醫不忘環保 看病40年仍在第1線

新北市立聯合醫院院長項正川接下新北聯醫走過8個年頭，由於未來板橋院區量能將回歸三重區，他期盼能再蓋一棟醫療大樓照顧更多的病人，成為社區型的醫療中心。項正川從腎臟內科醫師一路走來，對病人有使命感外，也對環境保持關懷，25年前在花蓮租地種樹，「要把樹種起來還給地球」，看著樹苗已成林，他很有成就感。

腎臟科顧病人一生 感嘆常被汙名化

新北聯合醫院院長項正川。記者潘俊宏／攝影

現年61歲的項正川走上行醫之路，緣於小時候常跟著家人探訪在台北三軍總醫院旁學人新村的親友，心裡種下在國防醫學院讀書的種子，之後如願考進國防醫學院，實習期間受教於腎臟界權威謝善德、馮祥華及盧國城教授，不僅學做學問、做人做事，也引領他步入腎臟醫學領域。

「腎臟科長期被汙名化」，行醫近40年的項正川感嘆地說，台灣洗腎人口居高不下，導致外界認為都是腎臟科製造出這麼多的洗腎人口，其實腎臟病有很多的原因，包含糖尿病族群大、人口老化及亂用藥習慣等。腎臟科醫師讓病人維持好的生活品質，「（病人）才會進得多，出去的少。」腎臟科是醫病關係密切的科別，經常是照顧病人一輩子。

新北聯醫座落在三重，設籍三蘆與常住人口逾75萬人，聯醫是守護三蘆地區的重要醫院。不過，項正川坦言，以人床比來看三蘆地區的急重症量能是不足的，「不患寡而患不均」，是政府應思考的議題。對聯醫來說，他希望能達到社區型的區域醫院水準，讓這地區的病人不再舟車勞頓就醫，因此聯醫正規畫要蓋第三醫療大樓。

將蓋第3醫療大樓 守護三蘆人健康

項正川說，當初三重聯醫規模只有200床、板橋院區急性病床350床，加上開刀房、急診室留觀、化療、洗腎床位達499床，但現在量能已達到飽和狀態，未來蓋第三醫療大樓就能增加到750到800床，才能達到照顧8、9成在地民眾的目標，第三醫療大樓將以癌症治療作為發展重點。

「經營醫院不能用競爭的概念，要想著如何讓民眾安心。」項正川認為，醫院門庭若市不見得是好事，因此才要著重預防醫學，「預防勝於治療」；民眾來看病只看是不是好醫師，而能稱為「好醫師」，要有耐心、愛心。

項正川說，醫師的養成就像種樹，根要扎得深，且「滾石不生苔」，即使行政工作再忙，他每周仍看2次門診，繼續在第一線照顧病人，也利用開會空檔巡房，「對我而言，最輕鬆的時刻其實是看診」。行政、看診兩頭忙，他做好時間管理，往往在趕赴下一個行程時，是以小跑步狀態去按電梯，盡可能準時抵達，律己甚嚴。

百岳攻頂65座 花蓮租地種樹25年

從大學時期開始登山的項正川，目前百岳已攻頂了65座，爬最多次的是雪山，不過，因新冠疫情工作爆量，已有好幾年沒去爬山了，現在改為晨跑、超慢跑或打一套八段錦。他的病人從18歲到人瑞都有，日常若要顧好腎臟健康，就要盡量減少器官負擔，包括飲食、體重都要留意，「要怎麼收穫先怎麼栽！」是否善待身體，都會反映在健康上。

除了自身健康，項正川也對環境保持關懷，25年前他在花蓮秀林鄉租地種樹，將2550坪的荒地打造成森林，栽種肖楠、台灣土肉桂、毛柿等樹種，每1、2個月去花蓮除草，自己搭火車、住旅館，不求任何回報，「我要把樹種起來還給地球」，雖然他自嘲做這些事只有付錢、流汗，但很有成就感。

項正川喜歡登山，百岳已攻頂65座。圖／項正川提供