境外汙染物隨冷氣團南下 環保局提醒明天外出戴口罩

新北市環保局表示，明天東北季風風場可能挾帶境外汙染物進入，影響北部地區空氣品質，新北市可能達到敏感族群不健康之橘色等級(AQI：105)，環保局成立「空氣汙染防制應變小組」，針對醫療場所、長照機構、幼兒院等場所預警，民眾外出應戴口罩，或避免在戶外從事劇烈活動。

新北市環保局也提醒轄內列管大型工廠提前預備實施應變措施、要求業者落實防制設備避免汙染物逸散，延緩或減輕汙染物擴散不良造成空氣品質不良現象，以降低對民眾可能造成健康影響；新北也將加強營建工地、工業區及空氣品質維護區空品監控，若有違規情況，將告發。

環保局表示，民眾應隨時注意空氣品質狀況，一般民眾進行戶外活動時，宜減少長時間劇烈運動，如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等應停止外出運動，另老長者、小孩或敏感族群等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應儘量避免在戶外從事劇烈活動。

環保局說，將持續密切監控空品變化情形，守護民眾健康，民眾亦可至空氣品質監測網查詢最新空品狀況，若遇空品不良時，盡量減少外出，減少私人運具使用，避免空氣品質惡化。