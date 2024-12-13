小提琴家曾宇謙揭練琴關鍵 流落荒島想拉這首曲

小提琴家曾宇謙即將舉行獨奏會，帶來柴可夫斯基等音樂家多首樂作。他今天舉行分享音樂會，勉勵音樂學子練琴持之以恆，「可以嘗試不同指法，同時要相信自己可以克服難關。」

由台中市政府文化局及台中市政府教育局合辦，曾宇謙與鋼琴家羅安．德．席瓦（Rohan De Silva，又譯：羅漢．德．希爾法）在台中市屯區藝文中心舉行分享音樂會，包括太平區、大里區、豐原區、東勢區、清水區、沙鹿區、大甲區等地區19所高中、小學千名師生響應。

曾宇謙在演奏會後分享學習音樂的心路歷程。當被問到練琴時遇到困難要怎麼克服時，曾宇謙說：「每個人在學習樂器時都會遇到瓶頸，尤其是遇到特別難的樂段。除了不斷練習之外，我也會嘗試不同的指法或方式。但最重要的是，要持之以恆，相信自己一定能克服困難。」

也有學生關心「如何兼顧課業和音樂練習」，曾宇謙建議可以和父母好好溝通，找到一個平衡點，多多討論，如果真的想往音樂方面發展，就要付出更多的努力。

羅安．德．席瓦則表示，「慢練」是最重要的事情，練琴是一件很無聊的事情，但是想要進步，就要慢慢練習，像是嬰兒走路一樣，慢慢地走，慢慢地練，仔細地練細節，這是練琴的關鍵。

羅安．德．席瓦說，音樂要能傳達作曲家的情感，「除了演奏，我們也要學習去聆聽，不要模仿任何人」。

當被問到如果漂流到荒島想帶什麼樂作，曾宇謙和羅安．德．席瓦異口同聲幽默地表示「會先思考晚餐和晚上要住在哪裡」，現場哄堂大笑。曾宇謙說，如果在孤島，他應該會想拉柴可夫斯基的「憂傷圓舞曲」，這首曲子讓人感到孤獨，但也能感受生命韌性。

曾宇謙和羅安．德．席瓦音樂會將於12月16日舉行，地點在台北國家音樂廳，曲目包括維泰利（Tomaso Antonio Vitali，又譯：維塔利）的「G小調夏康舞曲」、佛蘭克（César Franck，又譯：法朗克）「A大調小提琴奏鳴曲」等。

曾宇謙表示，這次曲目經典而且好聽，也是他在獨奏會上較少演出的曲目，歡迎樂迷一起感受這些音樂的魅力。