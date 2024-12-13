2025消除C肝預評 國際專家：台灣3篩治政策值他國借鏡

全球消除肝炎聯盟與各國專家來台，為台灣2025年消除C肝的目標進行預評，B、C型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集⼈簡榮南表示，評審委員對我國資料完整度印象深刻，並認為3項篩檢、治療的作法值得國際借鏡，國內對C肝及人類免疫缺陷病毒（HIV）患者的待遇也十分人道；接下來國內各界將依評委建議，力拼年底前補件，有望明年躋身消除C肝國家之列。

台灣誓言提前世界衛生組織，於2025年消除C肝，今為衛福部舉辦「2024台灣消除C型肝炎國際研討會」第二天，歐、美、日、澳等專家對台灣3項篩檢、治療政策，給予高度肯定。

簡榮南表示，C肝篩檢一次2000、3000元，治療約18萬元，目前台灣均有健保給付，患者可免費接受篩治，有助於微根除高危險族群；但他國採有條件給付，或要求患者負擔部分費用，例如韓國患者需自費三成治療費用，有些國家甚至完全不給付，增加消除C肝阻力。

其次，健保署透過登記、上傳個案資訊，給予健保給付藥物的個案登錄系統，管控C肝患者診治，並公開相關資訊，攜手民間共同加強不足，這是自費篩治國家不可企及之處。

第三，台灣推行C肝抗體篩檢接續C肝病毒量檢測（anti-HCV reflex HCV RNA test），讓C肝抗體呈陽性個案，接續檢測C肝病毒量，血中有病毒者再接受治療。這個方式提升篩檢效率，降低轉介治療的障礙。

公私協力也是台灣消除C肝的關鍵之一，例如肝病防治學術基金會長年上山下海，推動免費篩檢，服務人次高達70萬人；扶輪社慨捐幾千萬元提供民眾免費篩檢，其中彰化縣在扶輪社的大力協助下，一馬當先提早於2022年達標世衛目標；台灣露德協會則致力於去除HIV、毒癮者等C肝高危險群的標籤，獲得在場許多具有HIV專業背景的國際專家認同。

此外，會中評委也對台灣統計的方法提出疑問，例如他國篩檢C肝不限年齡，台灣為何給予健保給付年齡限制？簡榮南解釋，各國流行病學不同，將引用中央研究院及國健署的資料庫中，台灣C肝病毒抗體在各年齡層的陽性率，作為補充說明。

再者，C肝高危險群之一的藥癮人口如何統計？簡榮南說，這群人分散在監獄、美沙冬門診，且無法強制篩檢C肝病毒，監獄間也不會交換C肝患者資訊，難以追蹤出、入監的受刑人的篩治狀況，因此會中專家對統計方法各有意見，尚無定論。但簡榮南表示，聽聞國家衛生研究院有相關資料，會再與其聯繫，並將和法務部、衛福部討論，盼全部的C肝藥癮者皆納入管理。

至於世衛消除C肝的影響性目標中，對B、C肝相關肝硬化及肝癌死亡率的要求，簡榮南表示，C肝患者治癒後，短時間內難看出肝癌發生率下降與否，故將由台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙，利用流行病學的數學模式推估，提供替代數據。