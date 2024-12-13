新台17線南段2期動工 預計2026年底通車

有新台17線之稱的「濱海聯外道路」南段第2期工程今天動土，預計2026年底通車。高雄市長陳其邁說，新台17線是縱貫北高雄重要道路，將便利楠梓產業園區聯外交通運輸。

內政部長劉世芳、陳其邁今天出席動土典禮，陳其邁表示，感謝中央政府、軍方、中央地方民意代表及市議會協助，相信完工後能大幅縮短左楠至海線的通車時間，便利台積電進駐後的交通需求。

陳其邁表示，新台17線南段第2期，將從中海路串接至南門，未來會讓北高雄左營、楠梓右昌，順利串連梓官等海線地區，大幅縮短通車時間，並紓解翠華路塞車問題，台積電設廠楠梓後，湧入大量外來人口，而高雄大學特區進駐人口也越來越多，相信完工能能解決交通需求，並帶動區域發展。

劉世芳致詞時說，此段工程有海軍重鎮、歷史古蹟，克服難題眾多，左楠地方現階段發展快速，如果沒有台積電等高科技大廠陸續進駐，相信新台17線開闢無法如此快速，內政部也會繼續補助重要道路預算。此外，內政部將核列238項，共新台幣86億元改善高雄道路。

高雄市工務局說明，楠梓產業園區為南台灣半導體S廊帶重要一環，中油高雄煉油廠轉型及台積電進駐後，聯外交通建設刻不容緩，濱海聯外道路計畫全段北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.3公里。

南段第1期（德民路至中海路）已於去年10月開工，濱海聯外道路全段完成開闢後，預期可縮短橋頭至左營車行距離及減少行車時間，同時便利楠梓產業園區人流及物流運輸，紓解原台17線30至50％交通量。

工務局表示，未來將同步導入綠道路指標設計原則，路燈採節能燈具，南段二期規劃路廊綠帶總面積達8200平方公尺，邁進淨零碳排的目標，同時帶動濱海地區產業及觀光。