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名偵探柯南30週年展 14日高雄夢時代登場

中央社／ 高雄13日電

日本動漫名偵探柯南連載30週年，官方舉辦「名偵探柯南 連載30週年紀念展」，6大展區集結漫畫精華，更展出漫畫家青山剛昌手稿；高雄場明天起夢時代登場，展期至明年2月9日。

主辦單位曼迪傳播今天在高雄夢時代舉辦媒體內覽會，展覽位於夢時代8樓時代會館，展場區分為6大主題，分別以漫畫精華方式呈現柯南作品中的名言、戀愛進展、謎題、犯人、角色間複雜的關係，以及柯南不可或缺的好對手「怪盜基德」。展區中也呈現犯人的各式犯案工具，更統計出漫畫原作中麻醉針使用的次數。

曼迪傳播副總經理金啟華接受媒體聯訪表示，此次展場呈現出30年來柯南連載的精彩時刻，為了讓粉絲有更好的觀展體驗，展覽採預約制控管現場人流，粉絲可透過inline訂候位系統預訂專屬時段，希望大家都能仔細體驗展區中的各式細節。

展區中的「謝幕劇場」利用影音效果，邀請柯南迷一起感受「名偵探柯南」30年來的點滴回憶；主辦單位表示，展入口處有青山剛昌特地寫給台灣柯南迷的話，此外更規劃「獨家限定區」，民眾進入展場後可利用紫光燈手電筒，在黑暗密室中完成解謎，任務完成後可獲得「夜光小卡」紀念品。

一名柯南迷今天將女兒打扮成小柯南搶先看展，她說，柯南是她最喜歡的日本動漫，展區還呈現出青山剛昌創作的工作室，非常用心，讓人回味小時候看柯南的回憶。

主辦單位表示，為歡慶名偵探柯南30週年，青山剛昌特別繪製一組手繪稿，除了在展場展示，也化身為限定周邊，包括小胸章、珪藻土杯墊、毯子及眼鏡布等。場外輕食區也販售限定甜品及風味茶飲，消費即贈送冷燙角色卡及角色小卡。

日本 柯南

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