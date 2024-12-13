台北馬拉松歡樂早餐跑14日登場 凌晨2時起交管

台北馬拉松歡樂早餐跑14日登場，北市警察局表示，活動將以市民廣場為起點及終點，並於仁愛路1至4段等處舉辦，約1.2萬人報名，凌晨2時起開始管制市府路等路段。

台北市警察局交通大隊透過新聞資料指出，「2024台北馬拉松歡樂早餐跑」將於14日在市民廣場及仁愛路1至4段等道路舉辦，路跑路線將實施交通管制，禁止車輛通行。

警方說，活動管制時間及路線，包含14日凌晨2時至上午10時管制市府路（松高路至松壽路）全線車道，上午5時30分至上午8時30分管制信義區一號道路（南往北）全線車道。

此外，上午5時50分至上午7時30分管制仁愛路1段至4段中間快車道及公車專用道，上午5時50分至上午8時10分管制仁愛路4段（逸仙路至敦化南路）管制東往西2線快車道及公車專用道。

警方表示，呼籲用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線如仁愛路東和西方向車流可改道行駛南及北側慢車道、忠孝東路、信義路。

警方指出，穿越仁愛路南及北向車流可改道行駛中山南路、建國高架道路及基隆路車行地下道，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍的公車候車處暫停服務。用路人可留意收聽警廣路況插播，遵守執勤員警及義交指揮疏導，共同維護交通安全與秩序。

北市體育局副局長蔡培林今天透過資料表示，14日的台北馬拉松歡樂早餐跑、15日馬拉松正式賽，預計清晨溫度為攝氏7至12度，提醒跑者須注意溫差、做好保暖及熱身，賽前衡量身體狀況，賽程量力而為，賽後補充營養及充足休息。