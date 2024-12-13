快訊

面試難題「斑馬是黑底白條或者白底黑條？」 求職者這樣答秒獲聘

羽球年終賽／麟洋配最後一舞無緣4強 李洋落淚：已超乎預期

台北馬拉松歡樂早餐跑14日登場 凌晨2時起交管

中央社／ 台北13日電

台北馬拉松歡樂早餐跑14日登場，北市警察局表示，活動將以市民廣場為起點及終點，並於仁愛路1至4段等處舉辦，約1.2萬人報名，凌晨2時起開始管制市府路等路段。

台北市警察局交通大隊透過新聞資料指出，「2024台北馬拉松歡樂早餐跑」將於14日在市民廣場及仁愛路1至4段等道路舉辦，路跑路線將實施交通管制，禁止車輛通行。

警方說，活動管制時間及路線，包含14日凌晨2時至上午10時管制市府路（松高路至松壽路）全線車道，上午5時30分至上午8時30分管制信義區一號道路（南往北）全線車道。

此外，上午5時50分至上午7時30分管制仁愛路1段至4段中間快車道及公車專用道，上午5時50分至上午8時10分管制仁愛路4段（逸仙路至敦化南路）管制東往西2線快車道及公車專用道。

警方表示，呼籲用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線如仁愛路東和西方向車流可改道行駛南及北側慢車道、忠孝東路、信義路。

警方指出，穿越仁愛路南及北向車流可改道行駛中山南路、建國高架道路及基隆路車行地下道，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍的公車候車處暫停服務。用路人可留意收聽警廣路況插播，遵守執勤員警及義交指揮疏導，共同維護交通安全與秩序。

北市體育局副局長蔡培林今天透過資料表示，14日的台北馬拉松歡樂早餐跑、15日馬拉松正式賽，預計清晨溫度為攝氏7至12度，提醒跑者須注意溫差、做好保暖及熱身，賽前衡量身體狀況，賽程量力而為，賽後補充營養及充足休息。

交通管制 車道 馬拉松

延伸閱讀

路跑／台北馬拉松晉升金標籤賽 蔣介文等好手迎戰國外菁英

51歲馬拉松運動員血檢、尿檢都正常罹胰臟癌末期「輕忽一常見症狀」

基市12/13深夜拆東信國小前天橋 正信路將交管

台北馬拉松12月15日登場 起點至終點沿途交管

相關新聞

切除子宮肌瘤疑處理不當女子淚訴留疤 院方：盡力助雙方達成協議

一名女子日前赴禾馨診所處理子宮肌瘤問題，手術後卻疑似處理不當，導致腹痛難耐，病況惡化瀕臨死亡併發大範圍腸切除、沾黏及疤痕...

2025消除C肝預評 國際專家：台灣3篩治政策值他國借鏡

全球消除肝炎聯盟與各國專家來台，為台灣2025年消除C肝的目標進行預評，B、C型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集⼈簡榮南表示...

強化AI數位醫療 北榮3分院智慧健康管理中心揭牌

花東地區幅員遼闊，醫療資源相對有限，退輔會主委嚴德發近日為「台北榮民總醫院玉里、鳳林、台東分院智慧健康管理中心」揭牌啟用...

金門與台東直航包機啟動 首航訂明年3月17日

金門與台東兩地長期互動密切，金門縣政府在今年4月將除役的「太武輪」，送給台東投入往返綠島的航線，促進雙方交通合作後，兩地...

「健康早知道」H3N2將接棒流行 黃立民教你選流感疫苗

天氣變冷，流感病毒大發威，今年流感與重症死亡病例為近十年同期新高。台大醫院小兒感染科教授黃立民於「健康早知道」節目中受訪...

明起大陸冷氣團來襲防10度低溫 周末高山有望迎降雪

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團南下，各地愈晚愈冷，最冷時間點為明晚到下周一清晨，周日夜晚清晨中部以北僅11至13度，局部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。