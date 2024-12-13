快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

全台冷吱吱！明冷氣團來襲「最冷時間點」曝 周末高山有望迎降雪

台北101跨年煙火達6分鐘 12強奪冠主題點亮夜空

中央社／ 台北13日電

台北101今年首次以互動短片方式預告跨年煙火，民進黨立委王世堅、國民黨立委賴士葆與台北101董事長賈永婕皆入鏡。台北101表示，今年煙火主題為「Team TaiwanChampion」，煙火總長6分鐘、更勝去年，並將搭配光雕秀。

跨年將至，今年台北101特別突破以往，不只有公布煙火模擬動畫，而是邀請王世堅拍攝互動短片，影片中他向賈永婕質詢「今年的煙火到底有多精彩？」甚至重現跳海賭注橋段，並在影片尾聲拿出小提琴，小秀一段經典旋律。

台北101表示，今年煙火主題為「Team Taiwan 🏆Champion」，靈感來自中華隊在2024世界12強棒球賽中的歷史性奪冠時刻；從不被看好到最終捧回冠軍獎杯，這份榮耀不僅屬於棒球場上的英雄，更屬於每一位台灣人。

台北101指出，煙火將以奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拚搏延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。今年的煙火總長共有6分鐘，並將搭配光雕秀，帶來震撼的視覺享受。

台北101 賈永婕 跨年

延伸閱讀

賈永婕任董座滿101天！ 深夜洩心聲：官場現形記寫到第三集

王世堅「綠營唯一」挺反廢死 致詞遭嗆「你回去講啊！」

101董座賈永婕遭「集體爆料」！前員工揭3件事力挺

上任101董座負面爆料不斷 賈永婕曝公婆真實反應「被婆婆唸了一頓」

相關新聞

明起大陸冷氣團來襲防10度低溫 周末高山有望迎降雪

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團南下，各地愈晚愈冷，最冷時間點為明晚到下周一清晨，周日夜晚清晨中部以北僅11至13度，局部...

護理荒特別受寵...彰基辦歌喉戰獎10萬 院長跳16蹲熱場

各大醫院面臨嚴重的護理人力荒，彰基醫學中心積極提升護理人員工作條件與環境，昨晚還舉辦冠軍獎金達10萬元的「護理好聲音」歌...

金門與台東直航包機啟動 首航訂明年3月17日

金門與台東兩地長期互動密切，金門縣政府在今年4月將除役的「太武輪」，送給台東投入往返綠島的航線，促進雙方交通合作後，兩地...

「健康早知道」H3N2將接棒流行 黃立民教你選流感疫苗

天氣變冷，流感病毒大發威，今年流感與重症死亡病例為近十年同期新高。台大醫院小兒感染科教授黃立民於「健康早知道」節目中受訪...

瀚邦基金會曾媽媽新北雙溪送暖 40多年來不間斷

瀚邦國際慈善基金會董事長曾黃麗明女士，人稱曾媽媽，四十多年來持續做公益，並且身體力行，幾乎每場捐贈活動都親自到，今(13)日來到雙溪地區捐贈弱勢家庭物資及紅包，希望他們能過個好年。

新北淡海輕軌時刻表16日起更新 早尖峰加開班次

新北捷運公司表示，淡金北新站到新市一路站提速測試完成，淡海輕軌從16日起更新時刻表，並加發早尖峰班次，原先4到6分鐘班距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。