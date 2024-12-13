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金門與台東直航包機啟動 首航訂明年3月17日
金門與台東兩地長期互動密切，金門縣政府在今年4月將除役的「太武輪」，送給台東投入往返綠島的航線，促進雙方交通合作後，兩地再創佳話。經雙方縣府及旅遊單位的努力，「金門-台東雙向包機直航」計畫正式啟動，首航訂於明年3月17日，象徵兩地觀光與經濟合作的里程碑。
據了解，金門致贈交通船支持台東往返綠島交通，增進兩縣情誼，期間台東縣長饒慶鈴還專程來金拜會金門縣長陳福海並提及金門未來包機可行性，該案原經旅行業者籌備，一度因客源不足而暫緩，現經兩地旅遊單位積極合作，終於成行。
金門縣觀光處表示，包機航線的開通將為兩地居民及遊客提供便捷的交通選擇，大幅縮短金門與台東之間的往返時間，免去舟車勞頓，提升旅遊品質，此航線也為觀光業帶來嶄新機遇。金門縣觀光處表示，包機航線的開通不僅能讓金門居民輕鬆前往台東，感受其壯麗的自然風光、部落文化和特色農產品，如鳳梨釋迦等；也讓台東縣民能快速造訪金門，深入體驗戰地風情與歷史文化。
觀光處也說，此次包機計畫更將推動兩地的經濟與產業發展，若市場需求擴大，未來有望持續推動兩地包機航線，並鼓勵航空公司開設更多兩地航班，創造更多的商機，為鄉親提供便捷的旅行選擇，並加強金門與台東的交流與合作。
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