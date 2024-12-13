「健康早知道」H3N2將接棒流行 黃立民教你選流感疫苗

天氣變冷，流感病毒大發威，今年流感與重症死亡病例為近十年同期新高。台大醫院小兒感染科教授黃立民於「健康早知道」節目中受訪指出：「其實台灣的流感季真正應該是12月到2月」，呼籲大家快去接種流感疫苗，他也在節目中分享自己提升免疫力的小撇步，除了勤洗手等個人衛生防疫動作，他每2、3天就會補充維他命D。

「健康早知道」由資深醫藥記者洪素卿主持，每周邀請各科醫師、營養師、心理師等各領域專家，暢談日常生活會遇到的健康故事，並分享知識，介紹自我保健秘訣與養生方式。最近流感案例增加，請到國內感染醫學權威黃立民分享最實用的預防流感方法。

根據疾管署公布最新資料顯示，今年10月1日到12月9日，累計已有超過300例流感併發重症病例，其中，死亡病例累積61例，是近10年同期最高。分析顯示，到目前為止主要流行的病毒株仍是H1N1，黃立民指出，接下來流行株若由H3N2接棒、由於其毒性較強，引發併發症風險比H1N1高出25%，民眾應趁著年節活動開始前，先打疫苗、做好準備。

黃立民指出，一般來說，流感一年流行兩波、今年第一波是H1N1，接下來第二波，國外預測會是H3N2。「如果是H3N2就很麻煩，因為他是三個流感病毒株中、最毒的一株。以引發肺炎的機率來說，H3N2引發肺炎的機率是B流感的1.5倍。」

黃立民解釋，H3N2常常突變的比較厲害，所以過去自然感染產生的經驗，對它來說通常沒用，這時候一定要靠疫苗。由於今年流感疫苗株確實有選到H3N2，「選對了」，提醒特別是高風險族群：高齡、慢性病、心肺疾病等患者，一定要盡快施打疫苗。

黃立民指出，「其實台灣的流感季真正應該是12月到2月」，也就是大家過聖誕、跨年、過年這段時間。由於疫苗要接種兩周後才會產生保護力、所以如果還沒有打疫苗的，要趁這段時間趕進補上。

另一個值得關注的是新冠病毒的新變異「XEC」，黃立民說，一般在歐美出現高峰後，約莫2、3個月會到台灣，先前確實也已有境外移入案例。接下來會不會出現另一波高峰，值得持續關注。提醒民眾「左流右新」打起來。

除了打疫苗之外，黃立民也在節目中分享自己提升免疫力的小撇步，例如維他命，可2、3天補充維他命D，維他命E偶爾也會視需求補充，勤洗手等個人衛生防疫動作不能少。黃立民還提及最重要一點，心情很重要，「尤其是如果希望孩子的免疫好，父母可能要避免在孩子面前吵架」。

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