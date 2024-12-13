「這家藝廊」無極限！陳傑憲出席首場藝廊活動

台灣隊長陳傑憲12月14日首度亮相藝廊活動，出席統一集團旗下藝廊品牌玲廊滿藝於台南藍晒圖文創園區舉行的《藝遊台灣》藝術聯展暨慈善畫作拍賣活動。消息一經公布，活動報名於半天內迅速額滿，吸引大批粉絲搶卡位，充分展現陳傑憲的跨界魅力與台灣藝術的強大感召力。

本次活動由玲廊滿藝集結旗下四位知名藝術家——胡令豪、洪俊銘、陳忠利與詞不DA藝，透過畫作訴說對台灣這片土地的深情。同時，他們特別為活動創作陳傑憲的肖像畫作，以象徵台灣的韌性與力量，並在活動現場進行慈善拍賣。剛奪下世界棒球賽MVP的陳傑憲將親自為成功競標者簽名並合影留念，更在活動中熱情分享他帶領台灣奪得世界棒球冠軍的奮鬥故事，鼓舞更多人勇敢追夢。

慈善義賣所籌得的善款（扣除藝術家收入後）將全數捐贈華山基金會，為弱勢群體送去溫暖與支持。由於報名反應熱烈，超出預期人數，玲廊滿藝特別貼心在戶外架設直播設備，讓無法進場的粉絲也能感受活動氛圍，進一步拉近藝術與民眾的距離。

活動現場除了四幅義賣的陳傑憲肖像畫作，還展出《藝遊台灣》系列畫作，結合藝術與運動的夢想交集。玲廊滿藝驚喜宣布，前15位購買《藝遊台灣》系列作品的支持者，將獲得陳傑憲親筆簽名球，讓這場活動成為藝術與運動的完美融合。

本次參展的藝術家各自以台灣自然與文化為靈感，呈現深刻而動人的創作。胡令豪以玉山為主題的《春之頌》禮讚台灣自然的壯麗；洪俊銘的《青山依舊》訴說颱風後村莊重生的故事，展現堅韌不拔的精神；陳忠利的《東北角海岸》捕捉山海交融的壯麗景色；詞不DA藝的《蘭嶼放閃夜》則透過光影交織，傳達希望與團結的力量。

玲廊滿藝表示，無論是棒球場上的拼搏，還是畫布上的創作，這些動人的故事皆展現對夢想的堅持與對台灣的深厚情感。藉由藝術與運動的跨界合作，玲廊滿藝希望觸動更多人心，誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同見證這場融合台灣藝術魅力與公益精神的感動盛宴。

《藝遊台灣Art Tour of Taiwan》-胡令豪、洪俊銘、陳忠利、詞不DA藝 聯展

一日嘉賓：陳傑憲

活動時間：2024年12月14日(六) 14:00~16:00

藝展地點：藍晒圖文創園區 詩貝藝術空間 (臺南市南區西門路一段689巷)

歡迎進場賞畫；統一集團玲廊滿藝畫廊 (https://www.uniart.com.tw/topics/165)也將同步展出。