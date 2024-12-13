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全台冷吱吱！明冷氣團來襲「最冷時間點」曝 周末高山有望迎降雪

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明起大陸冷氣團來襲防10度低溫 周末高山有望迎降雪

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天大陸冷氣團南下，各地愈晚愈冷，最冷時間點為明晚到下周一清晨。本報資料照
明天大陸冷氣團南下，各地愈晚愈冷，最冷時間點為明晚到下周一清晨。本報資料照

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團南下，各地愈晚愈冷，最冷時間點為明晚到下周一清晨，周日夜晚清晨中部以北僅11至13度，局部地區恐降至10度，3000公尺以上高山也有降雪機率。下周一白天起冷氣團減弱，但氣溫回升有限，緊接周二起東北季風又增強，預計一路影響至周五。

氣象署預報員林定宜表示，明天大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部都偏冷，其他地區早晚亦冷，基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，各地愈晚愈冷，北部約12至17度，東北部13至16度，中部13至20度，南部15至23度，東部15至18度，東南部17至21度。

林定宜指出，明天冷氣團南下，周日起冷氣團影響，最冷時間點為明晚到下周一清晨，周日夜晚清晨北部僅11度、東北部13度、中部12度，其他地區14至16度，沿海空曠地區及近山區平地恐降至10度。

林定宜表示，下周一白天起冷氣團減弱，但氣溫回升有限，且南方中層雲系北移，水氣增多，除了中部平地外各地有雨。下周二起東北季風增強，周三至周五影響台灣，基隆北海岸、東北部、東部、北部地區及山區降雨，其他多雲到晴。

他表示，冷空氣影響期間，夜晚、清晨3000公尺以上山區路面有結冰機率，提醒民眾留意。周日晚間至周一清晨中層水氣通過，若溫度配合得宜，3000公尺以上高山也有降雪機率。此外，他也說，今天晚間起桃園至台南、恆春半島、蘭嶼、綠島及馬祖有強陣風，基隆北海岸、金門也有較強陣風。

冷氣團 基隆 東北季風

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