護理荒特別受寵...彰基辦歌喉戰獎10萬 院長跳16蹲熱場

各大醫院面臨嚴重的護理人力荒，彰基醫學中心積極提升護理人員工作條件與環境，昨晚還舉辦冠軍獎金達10萬元的「護理好聲音」歌唱比賽，總院長陳穆寬為博護理師開心，更是粉墨登場跳起16蹲，為活動掀起高潮。

在這場「護理好聲音」歌唱比賽，發現護理師們除了護理專業，原來個個多才多藝，緊張刺激的「歌喉戰」，並在親友團加油助勢下，最後新生兒加護病房護理師楊美棋以一首林俊傑的「黑夜問白天」，抱走冠軍獎10萬元、人氣獎1萬元，手術室護理師王偊宸包辦第二名5萬元、人氣獎1萬元，門診護理組護理師劉茜郁獲得第三名，獎金3萬元，第一內科加護病房護理師鐘郁琪獲得人氣獎，獎金1萬元。

楊美棋說，謝謝單位同工的鼓勵、陪唱、背歌詞，其實單位同工對「黑夜問白天」這首歌可能很陌生，卻陪她唱到都會唱了，真的非常感謝！」楊美棋表示，她真的很喜歡唱歌、也很喜歡彰基，因為她的第一個工作就在彰基，所以「我護理、我驕傲」。

活動開場，總院長陳穆寬、護理部李雅文及彰師大高照系原住民專班同學，都被請上台，跳起充滿青春活力的16蹲，尤其陳穆寬像是「有練過」，特別軟Q，氣氛high到最高點。

陳穆寬打趣說，參加第一屆彰基護理好聲音的決賽者，平常他認得出來，因為經過精心打扮，簡直判若兩人，讓他都認出不出來，驚為天人，沒有當明星來彰基上班有點可惜。

陳穆寬表示，護理人員是醫療體系的重要支柱，希望以音樂為橋，提升護理人員的幸福感，凝聚護理團隊，打造幸福職場，彰基並與盲人協會合作，提供護理人員免費按摩舒壓的活動、在中午用餐時間加派人力，讓人員安心用餐、提供臨床教師因教學延誤下班，可在福利社選取食品、舉辦復原力活動，提升護理人員韌性，重新出發。