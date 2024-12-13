快訊

芝山捷運站外計程車狠撞3車 目擊者：運將下車喊「我有病」

二度挑戰彈劾尹錫悅！週六投票前的民調有多低？

護理荒特別受寵...彰基辦歌喉戰獎10萬 院長跳16蹲熱場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫學中心舉辦「護理好聲音」比賽，總院長陳穆寬（圖中）以青春無敵、充滿活力的16蹲引爆現場。圖／彰基提供
彰基醫學中心舉辦「護理好聲音」比賽，總院長陳穆寬（圖中）以青春無敵、充滿活力的16蹲引爆現場。圖／彰基提供

各大醫院面臨嚴重的護理人力荒，彰基醫學中心積極提升護理人員工作條件與環境，昨晚還舉辦冠軍獎金達10萬元的「護理好聲音」歌唱比賽，總院長陳穆寬為博護理師開心，更是粉墨登場跳起16蹲，為活動掀起高潮。

在這場「護理好聲音」歌唱比賽，發現護理師們除了護理專業，原來個個多才多藝，緊張刺激的「歌喉戰」，並在親友團加油助勢下，最後新生兒加護病房護理師楊美棋以一首林俊傑的「黑夜問白天」，抱走冠軍獎10萬元、人氣獎1萬元，手術室護理師王偊宸包辦第二名5萬元、人氣獎1萬元，門診護理組護理師劉茜郁獲得第三名，獎金3萬元，第一內科加護病房護理師鐘郁琪獲得人氣獎，獎金1萬元。

楊美棋說，謝謝單位同工的鼓勵、陪唱、背歌詞，其實單位同工對「黑夜問白天」這首歌可能很陌生，卻陪她唱到都會唱了，真的非常感謝！」楊美棋表示，她真的很喜歡唱歌、也很喜歡彰基，因為她的第一個工作就在彰基，所以「我護理、我驕傲」。

活動開場，總院長陳穆寬、護理部李雅文及彰師大高照系原住民專班同學，都被請上台，跳起充滿青春活力的16蹲，尤其陳穆寬像是「有練過」，特別軟Q，氣氛high到最高點。

陳穆寬打趣說，參加第一屆彰基護理好聲音的決賽者，平常他認得出來，因為經過精心打扮，簡直判若兩人，讓他都認出不出來，驚為天人，沒有當明星來彰基上班有點可惜。

陳穆寬表示，護理人員是醫療體系的重要支柱，希望以音樂為橋，提升護理人員的幸福感，凝聚護理團隊，打造幸福職場，彰基並與盲人協會合作，提供護理人員免費按摩舒壓的活動、在中午用餐時間加派人力，讓人員安心用餐、提供臨床教師因教學延誤下班，可在福利社選取食品、舉辦復原力活動，提升護理人員韌性，重新出發。

彰基表示，受COVID-19疫情影響，各大醫院面臨嚴重的護理人力荒，彰基積極應對，透過全方位的改革與投入，去年年初推出「十箭齊發」投入1.8億元，改善護理執業環境，5年以上護理師年平均薪資高於中部醫學中心，不僅提升了護理人員的「薪情」，更著力照顧護理人員「心情」，目前試用期內新人留任率超過9成，在職員工離職率降至6.4%。

彰基醫學中心舉辦「護理好聲音」比賽，新生兒加護病房護理師楊美棋，以一首林俊傑的「黑夜問白天」抱走冠軍獎10萬元、人氣獎1萬元。圖／彰基提供
彰基醫學中心舉辦「護理好聲音」比賽，新生兒加護病房護理師楊美棋，以一首林俊傑的「黑夜問白天」抱走冠軍獎10萬元、人氣獎1萬元。圖／彰基提供
彰基醫學中心舉辦「護理好聲音」比賽，總院長陳穆寬總院長（後排中）表示，希望以音樂為橋，舉辦復原力活動，提升護理人員韌性。圖／彰基提供
彰基醫學中心舉辦「護理好聲音」比賽，總院長陳穆寬總院長（後排中）表示，希望以音樂為橋，舉辦復原力活動，提升護理人員韌性。圖／彰基提供

人力 護理師 醫學中心

延伸閱讀

台中慈濟醫院改善護理職場環境 日班津貼提高3倍

彰基美談！昔蘭大弼醫師捐「姑娘樓」 今黃明雄贈「紫雲宿舍」

赴陸進行換肝手術被訴 中部名醫陳堯俐曾這麼辯解

醫療暴力零容忍 彰基邀彰化縣警局教官指導防身術

相關新聞

護理荒特別受寵...彰基辦歌喉戰獎10萬 院長跳16蹲熱場

各大醫院面臨嚴重的護理人力荒，彰基醫學中心積極提升護理人員工作條件與環境，昨晚還舉辦冠軍獎金達10萬元的「護理好聲音」歌...

瀚邦基金會曾媽媽雙溪送暖 40多年來不間斷

瀚邦國際慈善基金會董事長曾黃麗明女士，人稱曾媽媽，四十多年來持續做公益，並且身體力行，幾乎每場捐贈活動都親自到，今(13)日來到雙溪地區捐贈弱勢家庭物資及紅包，希望他們能過個好年。

新北淡海輕軌時刻表16日起更新 早尖峰加開班次

新北捷運公司表示，淡金北新站到新市一路站提速測試完成，淡海輕軌從16日起更新時刻表，並加發早尖峰班次，原先4到6分鐘班距...

推動ESG專業 發展永續 國泰醫院培育氣候與健康管理師

專業時代講究各種證照，發展永續概念愈來愈夯，「氣候與健康管理師」也成為熱門證照，國泰醫院攜手台灣永續能源研究基金會開辦「...

免費入園！六福村首辦跨年派對 幸運兒可搭大怒神賞煙火

歡慶45周年，新竹六福村主題樂園今年首度舉辦「六福跨年YA派對」，12月31日晚間6點後開放免費入園，不但有星空市集、煙...

全戒澱粉減肥反變胖！餐單不對 醫生教男子這樣吃到飽成功瘦8KG

減肥「卡關」可能是選錯減重方法？臺灣有醫生早前分享了1個糖尿病患者減重失敗的病例，男子為快速減重而完全戒斷澱粉及堅持重訓，但體重卻稍稍回落后又上升，而且運動時明顯更易疲倦，肌肉量也不多，連血糖也波動不斷。醫生提醒他不應完全不吃澱粉，而要選擇健康的優質澱粉，並遵照「2比1比1」的原則，攝取2份蔬菜、1份優質蛋白質、1份優質澱粉。最終男子在2個月的飲食調整和運動后，順利減輕了8公斤，肌肉量也增加了1.5公斤，血糖也較以前穩定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。