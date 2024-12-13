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玉山國家公園獲贈攜帶式加壓艙 守護山友生命

中央社／ 南投縣13日電

前山社會福利慈善事業基金會購入3組攜帶式加壓艙（PAC），今天捐贈玉山國家公園管理處，其中1組放在排雲山莊、1組供竹山秀傳醫院教育訓練、1組替換備品，盼增加登山安全。

竹山鎮前山社會福利慈善事業基金會向國外採購攜帶式加壓艙，今天捐給內政部國家公園署玉山國家公園管理處，並在竹山秀傳醫院舉辦攜帶式加壓艙臨床應用及實務教學訓練。

竹山秀傳醫院院長、玉山醫療隊長莊碧焜表示，在高海拔區因空氣稀薄產生高山症可分為急性高山病、急性腦水腫、急性肺水腫，當天氣越冷、海拔越高，越容易產生高山症，而攜帶式加壓艙可減緩嚴重高山症狀，如急性腦水腫、急性肺水腫，爭取更多下撤時間。

竹山秀傳醫院急診醫師陳君志說，目前高海拔地區山屋多有攜帶式加壓艙供山友緊急使用，雖然操作輕易、不困難，但若操作不當，可能會讓病情更惡化，甚至危及生命，因此開辦訓練課程，讓民眾學習正確操作，包含檢查外觀是否破損，以免不夠密合而失去效果。

陳君志說，為避免患者失溫，進入加壓艙前可先為患者準備保暖手套、毛帽、保溫毯，患者躺入後，操作者腳踩幫浦充氣增加艙內壓力，模擬海拔下降約1500公尺環境，緩解因高海拔環境造成的身體不適；提醒山友出現高山症勿繼續登山，以免病況更嚴重。

水腫 玉山國家公園 高山症

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