春節前提高庫存 桃園景福扶輪辦捐血送千元禮還做公益
桃園景福扶輪社今天在特力家居廣場發起愛心捐血，社長沈亨通表示，血庫存量不足，會員不但響應，還提供好禮共與邀請親朋好友挽袖捐熱血，只要捐血250CC，景福扶輪社就捐300元作公益。
捐血民眾可以獲得禮券300元、大燕麥片、衛生紙、有機雞蛋、麵條飲料腳踏墊及包子等，捐血500CC還加贈電影票1張，贈品總值近千元。
桃園景福扶輪社公共形象主委江衍立說，景福扶輪社今年下半年舉辦黃金飾品展、高爾夫球賽、捐血3項公益活動，並藉此募集220萬元，捐助台北醫學大學附設醫院小兒科重症室的一氧化氮機，與桃園市幸福國中跆拳道隊的設備與護具更新，還有妥瑞症協會。
今天的捐血活動，一早就吸引許多民眾排隊，人數比預期踴躍，現場3輛捐血車募集至少650袋的血，景福扶輪社預計捐款約20萬元。在南亞電路板工作的吳先生表示，平常就有捐血的習慣，會主動捐血500CC，既可以促進身體血液的新陳代謝。
新竹捐血中心主任王雲龍說，春節前後，是各捐血中心最缺血的時候，新竹中心目前的血量庫存O型血最低的剩不到6天，AB型也不是很足，A型逐漸低於7天庫存量，希望將庫存量提高到10天到14天，才是春節期間最安全的醫療用血庫存量。
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