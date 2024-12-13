春節前提高庫存 桃園景福扶輪辦捐血送千元禮還做公益

桃園景福扶輪社今天在特力家居廣場發起愛心捐血，社長沈亨通表示，血庫存量不足，會員不但響應，還提供好禮共與邀請親朋好友挽袖捐熱血，只要捐血250CC，景福扶輪社就捐300元作公益。

捐血民眾可以獲得禮券300元、大燕麥片、衛生紙、有機雞蛋、麵條飲料腳踏墊及包子等，捐血500CC還加贈電影票1張，贈品總值近千元。

桃園景福扶輪社公共形象主委江衍立說，景福扶輪社今年下半年舉辦黃金飾品展、高爾夫球賽、捐血3項公益活動，並藉此募集220萬元，捐助台北醫學大學附設醫院小兒科重症室的一氧化氮機，與桃園市幸福國中跆拳道隊的設備與護具更新，還有妥瑞症協會。

今天的捐血活動，一早就吸引許多民眾排隊，人數比預期踴躍，現場3輛捐血車募集至少650袋的血，景福扶輪社預計捐款約20萬元。在南亞電路板工作的吳先生表示，平常就有捐血的習慣，會主動捐血500CC，既可以促進身體血液的新陳代謝。