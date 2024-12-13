推動ESG專業 發展永續 國泰醫院培育氣候與健康管理師

專業時代講究各種證照，發展永續概念愈來愈夯，「氣候與健康管理師」也成為熱門證照，國泰醫院攜手台灣永續能源研究基金會開辦「氣候與健康管理師」證照培訓專班，首批43名學員在上完30小時課程後，全數取得「氣候與健康管理師」證照，其中也包括簡志誠院長。

國泰醫院院長簡志誠指出，感謝台灣永續能源研究基金會簡又新董事長和基金會同仁幾10年來持續引導台灣各界關注永續議題，近年來，醫學教育逐漸強調「全人醫療」，讓醫師知道能做的不僅只有醫療，還涵蓋病人生理、心理及社會經濟層面的關懷。

「國泰醫院各個政策推動，均蘊涵著ESG理念。」簡志誠說，相信同仁在經過30小時的課程洗禮，俾能對工作有所反思與助益，「一個人走得快，而一群人才走得遠。」

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使指出，永續發展近年來是各領域最熱門的議題，各行各業包含醫療院所都開始非常重視，基金會目前已與123家醫院簽署MOU、總病床數為7萬6607床，占全台病床數約55%，顯示台灣醫療體系愈來愈重視永續發展。

永續能源研究基金會今年成立「氣候與健康管理師證照培訓班」為全新課程，現已培訓157位學員，其中包括多位院長及永續長，可見醫療體系對此議題的重視。

簡又新讚許國泰醫院為醫界永續發展的表率，簡志誠院長帶領40多位學員一起參與「氣候與健康管理師證照培訓班」，均順利證照。希望學員們善用課堂中所學的知識，面臨更多如少子化、極端氣候、數位轉型等挑戰，並發揮醫療專業的社會影響力，共同推動永續。

國泰醫院心血管中心心導管室主任周柏青表示，以前覺得環境變遷議題很遙遠，透過此次學習醫療產業永續議題，更加了解醫院永續報告書的意涵。身為醫院主管，肩負帶領同仁落實淨零碳排的任務，相信經過此次課程的教育訓練更有助未來帶領單位制定及落實醫院永續發展目標。

國泰醫院護理部胡曉珍副主任授證儀式上分享，以往對ESG並沒有特別的體認與概念，只認知到大概與氣候愈來愈熱，北極熊快要沒家等環境有關，但透過涵蓋國際永續標準、醫院永續管理推動實務等扎實課程的密集訓練，讓她對ESG有了更完整的概念，開始思索後續將如何應用於健康促進、員工滿意度及留任、高齡友善、全人及整合醫療等面向。

她笑著說，「考試真的很有壓力」，受訓期間遇到同班同學，常常開口第一句就是「你念書了沒?」，盡管假日來上課很辛苦，但好有成就感，收獲滿滿。

國泰醫院總務部組長王瑞源分享，總務部在近幾年早已陸續開始規劃各項永續相關的改善方案，舉凡更新節能高效率冰水主機、積極推動綠色採購、建置備援電力系統及提高廢棄物資源回收佔率等，感謝院方安排此次課程，讓他對目前的ESG議題能更加深入學習與認識，藉由這次培訓的收獲，日後可望結合工作的實務經驗，落實運用於綠色採購、資源回收再生等面向，持續推動健康與永續專案。

為推展永續發展，國泰醫院開辦永續人才培訓專班，今年成立「永續發展委員會」，轄下分設永續治理、卓越醫療、幸福職場、社會共融等4組。另外，為鼓勵同仁於日常生活落實永續行動，於12月2日舉辦全院低碳蔬食日，由院方免費提供在地蔬食餐盒，與同仁一起響應愛地球、護健康。