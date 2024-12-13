與1隻蜻蜓合作 林彥君「洄鳴」邀觀者慢下來做夢

因偶遇1隻蜻蜓，藝術家林彥君創作出作品「夢瞑」，以裝置重現蜻蜓振翅聲響及生命一瞬，明天起於北美館「洄鳴」個展中展出，她說，希望透過個展邀請大眾一起做夢。

林彥君生於1990年，現居台北與柏林，擁倫敦金匠大學藝術碩士學位，作品展演曾登英國倫敦ICA當代藝術學會、台北市立美術館、德國柏林MONOM等。她在2021年獲得台北美術獎首獎，並得以在北美館推出個展「洄鳴」，今天舉行開幕記者會，個展作品也是她的全新創作計畫。

林彥君過去獲得台北美術獎首獎作品為「氛塵：沉積於塵埃裡的聲景」，結合聲音及塵埃2種元素，讓觀眾開啟對環境的細微感知。此次「洄鳴」個展中，她持續挖掘聲音可能性，以聲音雕塑裝置「夢鳴」帶來15分鐘的聲響演出，還有總長45分鐘敘事的空間聲響裝置「洄道」。

林彥君致詞表示，「洄鳴」個展是關於日常生活中那些不易聽見、閉上眼睛後的聲音，它們很小聲，存在於感知邊緣。以「夢鳴」作品來說，是她與1隻蜻蜓的合作。

「夢鳴」作品由16件音響驅動的翅型機械裝置與聲景組成，以錯落編排的聲波驅動翅膀結構拍動、發出振翅的微響。林彥君說，之前舉辦共眠聆聽實驗時，她在馬路上遇到1隻蜻蜓，本來想將蜻蜓挪至路邊，但牠停到手上就不願離開了，她帶著蜻蜓一起散步、吃飯、睡覺，最後蜻蜓在睡夢中慢慢離開世界，卻從此留在她的身邊。

而作品「洄道」則是林彥君以聲音建構1部電影的嘗試，搭配字幕敘事，描述2個陌生人在海邊洞穴相遇，並進一步深入洞穴隧道至神秘之地，觀者可聽到忽遠忽近且不同頻率的洞穴回音。

林彥君說，希望透過作品提供一個空間，讓大家及所有生物慢下來，暫時離開這個明亮、快速且充滿資訊的現實，歡迎觀眾走進展間坐下來、躺下、甚至睡著，都很好。

林彥君個展「洄鳴」明天起於北美館展出至2025年3月2日。