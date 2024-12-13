快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

全台冷吱吱！明冷氣團來襲「最冷時間點」曝 周末高山有望迎降雪

與1隻蜻蜓合作 林彥君「洄鳴」邀觀者慢下來做夢

中央社／ 台北13日電
台北市立美術館邀請藝術家林彥君（右）舉辦個展，14日起將推出「洄鳴」。林彥君13日與北美館副館長蔣雨芳（左）共同揭幕。圖／中央社
台北市立美術館邀請藝術家林彥君（右）舉辦個展，14日起將推出「洄鳴」。林彥君13日與北美館副館長蔣雨芳（左）共同揭幕。圖／中央社

因偶遇1隻蜻蜓，藝術家林彥君創作出作品「夢瞑」，以裝置重現蜻蜓振翅聲響及生命一瞬，明天起於北美館「洄鳴」個展中展出，她說，希望透過個展邀請大眾一起做夢。

林彥君生於1990年，現居台北與柏林，擁倫敦金匠大學藝術碩士學位，作品展演曾登英國倫敦ICA當代藝術學會、台北市立美術館、德國柏林MONOM等。她在2021年獲得台北美術獎首獎，並得以在北美館推出個展「洄鳴」，今天舉行開幕記者會，個展作品也是她的全新創作計畫。

林彥君過去獲得台北美術獎首獎作品為「氛塵：沉積於塵埃裡的聲景」，結合聲音及塵埃2種元素，讓觀眾開啟對環境的細微感知。此次「洄鳴」個展中，她持續挖掘聲音可能性，以聲音雕塑裝置「夢鳴」帶來15分鐘的聲響演出，還有總長45分鐘敘事的空間聲響裝置「洄道」。

林彥君致詞表示，「洄鳴」個展是關於日常生活中那些不易聽見、閉上眼睛後的聲音，它們很小聲，存在於感知邊緣。以「夢鳴」作品來說，是她與1隻蜻蜓的合作。

「夢鳴」作品由16件音響驅動的翅型機械裝置與聲景組成，以錯落編排的聲波驅動翅膀結構拍動、發出振翅的微響。林彥君說，之前舉辦共眠聆聽實驗時，她在馬路上遇到1隻蜻蜓，本來想將蜻蜓挪至路邊，但牠停到手上就不願離開了，她帶著蜻蜓一起散步、吃飯、睡覺，最後蜻蜓在睡夢中慢慢離開世界，卻從此留在她的身邊。

而作品「洄道」則是林彥君以聲音建構1部電影的嘗試，搭配字幕敘事，描述2個陌生人在海邊洞穴相遇，並進一步深入洞穴隧道至神秘之地，觀者可聽到忽遠忽近且不同頻率的洞穴回音。

林彥君說，希望透過作品提供一個空間，讓大家及所有生物慢下來，暫時離開這個明亮、快速且充滿資訊的現實，歡迎觀眾走進展間坐下來、躺下、甚至睡著，都很好。

林彥君個展「洄鳴」明天起於北美館展出至2025年3月2日。

藝術展「洄鳴」14日起將在台北市立美術館登場，展出藝術家林彥君作品「夢鳴」，其創作契機來自與一隻蜻蜓的相遇。圖／中央社
藝術展「洄鳴」14日起將在台北市立美術館登場，展出藝術家林彥君作品「夢鳴」，其創作契機來自與一隻蜻蜓的相遇。圖／中央社

展覽資訊 美術館 藝術家

延伸閱讀

凱基壽社創採購奪首獎

內湖景點再加1！全台最多蜻蜓自然景觀的「金瑞治水園區」超美

內湖新秘境 金瑞治水園區2.0完工

籃球／南韓突宣布戒嚴震撼體壇！B聯賽球隊急問：能不能回日本？

相關新聞

明起大陸冷氣團來襲防10度低溫 周末高山有望迎降雪

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團南下，各地愈晚愈冷，最冷時間點為明晚到下周一清晨，周日夜晚清晨中部以北僅11至13度，局部...

護理荒特別受寵...彰基辦歌喉戰獎10萬 院長跳16蹲熱場

各大醫院面臨嚴重的護理人力荒，彰基醫學中心積極提升護理人員工作條件與環境，昨晚還舉辦冠軍獎金達10萬元的「護理好聲音」歌...

金門與台東直航包機啟動 首航訂明年3月17日

金門與台東兩地長期互動密切，金門縣政府在今年4月將除役的「太武輪」，送給台東投入往返綠島的航線，促進雙方交通合作後，兩地...

「健康早知道」H3N2將接棒流行 黃立民教你選流感疫苗

天氣變冷，流感病毒大發威，今年流感與重症死亡病例為近十年同期新高。台大醫院小兒感染科教授黃立民於「健康早知道」節目中受訪...

瀚邦基金會曾媽媽新北雙溪送暖 40多年來不間斷

瀚邦國際慈善基金會董事長曾黃麗明女士，人稱曾媽媽，四十多年來持續做公益，並且身體力行，幾乎每場捐贈活動都親自到，今(13)日來到雙溪地區捐贈弱勢家庭物資及紅包，希望他們能過個好年。

新北淡海輕軌時刻表16日起更新 早尖峰加開班次

新北捷運公司表示，淡金北新站到新市一路站提速測試完成，淡海輕軌從16日起更新時刻表，並加發早尖峰班次，原先4到6分鐘班距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。