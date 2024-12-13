免費入園！六福村首辦跨年派對 幸運兒可搭大怒神賞煙火

歡慶45周年，新竹六福村主題樂園今年首度舉辦「六福跨年YA派對」，12月31日晚間6點後開放免費入園，不但有星空市集、煙火秀，更獨家限額開放民眾在跨年倒數最後一刻搭乘大怒神、笑傲飛鷹賞煙火，熱力四射地迎接2025年。

六福村指出，今年首度推出獨特且充滿驚喜的跨年派對，12月31日晚間6點後開放免費入園，民眾可先抵達中央廣場漫步，感受星空市集的熱鬧氛圍，挑選各式異國美食與特色商品，並欣賞高達12米矗立在阿拉伯皇宮城堡前的霓彩耶誕樹。為確保跨年免費入園遊玩品質，活動採事先預約登記，以利入園時可快速驗證，避免過多人潮影響順暢，12月20日當天開放預約。

此外，六福村更首創獨家限額坐大怒神賞煙火秀、倒數搭笑傲飛鷹與煙火怒衝一發，祝福各位遊客在新的一年夢想與事業都能一飛衝天。想搭乘大怒神、笑傲飛鷹，在設施上倒數的遊客，可先至官網售票搶購預約（https://reurl.cc/04En69）。

沒預約到或不敢玩的遊客也別擔心，六福村還有夜間雪花秀，各項設施及精彩表演遊行，跨年派對還有長達300秒的璀璨煙火秀，讓大家一起跟著星空煙火倒數迎新年，來場視覺與聽覺的華麗盛宴。