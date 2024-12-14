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健康瘦身靠飲食！網議TOP10燃脂飲食陪你瘦

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
健康瘦身靠飲食！網議TOP10燃脂飲食陪你瘦 圖片來源/Unsplash
健康瘦身靠飲食！網議TOP10燃脂飲食陪你瘦 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「燃脂飲食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大燃脂飲食。

為了維持身體健康與良好體態，「燃脂」始終是許多人生活中的重要課題，除了運動外，飲食也是燃脂的重要關鍵，然而，究竟應該攝取哪些飲食，才能有效提高身體代謝率，促進脂肪燃燒呢？接下來，就讓我們一起來了解網友熱議的燃脂飲食吧！

「蔬菜」熱量低富含膳食纖維不能少 「咖啡」不加糖奶促進脂肪分解

▲ 網友熱議TOP10燃脂飲食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10燃脂飲食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「燃脂飲食」相關話題的討論，發現以「蔬菜」最受網友關注，如菠菜、花椰菜等蔬菜不僅富含膳食纖維、水分，還能維持腸道健康，在提供飽足感的同時也能促進身體分泌瘦素、脂肪燃燒的酶類物質。

有網友分享自己的瘦身三餐菜單，便表示午餐與晚餐通常都自煮「1拳頭綠色蔬菜」，且以水煮減少油脂攝入。一位曾只靠飲食控制成功減重的網友也表示，「增加飽足感」是關鍵，建議在進食時「先吃蔬菜、肉類」、「飽足感會增加，可以減少後面進食的慾望」，減少食物攝入的同時，也帶動身體內酵素的運作，達到燃脂之目的。

而不加糖與奶的「咖啡」也是網友熱議的燃脂飲品，因為咖啡中的「咖啡因」可以促進腸胃蠕動，加速人體代謝，且能分解脂肪，所以對燃脂、減脂十分有幫助。有網友在網路發問「減肥在超商能喝什麼」，許多留言都力推「美式咖啡」與「無糖咖啡」，認爲這是減重時少數適合飲用的飲料。

也有正在減肥的網友分享，會在假日時「空腹喝完200cc黑咖啡」後前往健身房慢跑，因為咖啡不僅能幫助脂肪燃燒，也能刺激中樞神經，讓運動時更專注持久。

此外，高蛋白質低脂肪的「瘦肉」也是燃脂的好選擇，不僅能提供飽足感，還有助於維持肌肉量，並讓身體更容易維持良好的新陳代謝，幫助脂肪更有效燃燒。除了常見的雞胸肉外，特定部位的牛肉和豬肉同樣也是很好的蛋白質來源，有營養師推薦在減脂期時能在超市買到的「低脂蛋白質」，便包含「雞腿肉」、「豬里肌」及「牛腱」等，吃下後不僅能促進肌肉蛋白質的合成，同時也能提高新陳代謝、減少食慾，以增加身體燃燒熱量。

以適當的飲食搭配適度運動，可以有效幫助身體燃燒脂肪，不但能雕塑更好的體態，也能降低罹患心血管疾病、糖尿病及三高等疾病的風險，讓身體更健康輕盈。如果你也正在燃脂路上奮鬥，不如將這些燃脂飲食加入日常三餐，一起遠離體脂肪吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「燃脂飲食」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/03~2024/12/03，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論、問答網站（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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