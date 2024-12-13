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瀚邦基金會曾媽媽雙溪送暖 40多年來不間斷

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
瀚邦基金會的曾媽媽行善不中斷，40年來持續舉辦公益捐贈，讓人感受到社會的溫暖。 圖／觀天下有線電視提供
瀚邦基金會的曾媽媽行善不中斷，40年來持續舉辦公益捐贈，讓人感受到社會的溫暖。 圖／觀天下有線電視提供

瀚邦國際慈善基金會董事長曾黃麗明女士，人稱曾媽媽，四十多年來持續做公益，並且身體力行，幾乎每場捐贈活動都親自到，今(13)日來到雙溪地區捐贈弱勢家庭物資及紅包，希望他們能過個好年。

社會上處處有溫情，瀚邦國際慈善基金會在董事長曾黃麗明的帶領之下，一行人前進偏鄉，來到雙溪區公所針對區內低收入戶，送上了生活必須的禦寒用品和補給品，以及象徵新年的紅包。

董事長曾黃麗明說，雖然自己年事已高，但只要還能走，這些公益活動就會持續不間斷，並且她都希望能親自到場，關懷這些家庭，希望他們能溫暖過冬。

雙溪區區長林銚傑說，感謝曾媽媽和基金會，每年都親力親為到偏鄉地區來送物資，並親切關心慰問，真的很感謝曾媽媽多年來對於偏鄉地區的關懷與照顧。

偏鄉 公益活動

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