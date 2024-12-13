快訊

芝山捷運站外計程車狠撞3車 目擊者：運將下車喊「我有病」

二度挑戰彈劾尹錫悅！週六投票前的民調有多低？

空歡喜一場！LAWSON澄清「無來台展店計畫」 註冊商標原因曝

竹北燈節裝置藝術「天光漫舞」 獲雙國際照明設計獎

中央社／ 新竹縣13日電

新竹縣竹北市公所今天說，2024竹北燈節中藝術裝置「天光漫舞」以低碳、永續建材及施工手法打造，並傳遞龍年意象，獲IAA倫敦設計獎白金獎及瑞士LIT照明設計大獎。

竹北市公所發布新聞稿指出，2024竹北燈節中的藝術裝置「天光漫舞」展現星空感，並打造為極簡結構，採用21個鋁管模組拼接，模擬DNA螺旋，並以低碳、永續的建材及施工手法打造，傳達龍年意象，以互動科技與環保理念呈現。

市公所說，「天光漫舞」的動態顏色變化，結合薄霧效果，讓整體宛如騰空而舞的祥龍，表達祈福寓意，也引發觀眾與作品的情感共鳴。

鄭朝方透過文字表示，「天光漫舞」此次獲得IAA倫敦設計獎白金獎、以及瑞士LIT照明設計大獎，是竹北文化創意里程碑，未來將持續推動城市永續發展。

永續 竹北

延伸閱讀

台科大竹北校區荒煙蔓草如廢墟 地方喊話盡快復工

台大竹北校區啟動創新計畫 部分建築拚114年動工

影／Taiwan tech hub掛牌 台大竹北校區推創新創業計畫

竹北小學生盪鞦韆摔斷股骨聲請國賠71萬 新竹法院用這理由駁回

相關新聞

護理荒特別受寵...彰基辦歌喉戰獎10萬 院長跳16蹲熱場

各大醫院面臨嚴重的護理人力荒，彰基醫學中心積極提升護理人員工作條件與環境，昨晚還舉辦冠軍獎金達10萬元的「護理好聲音」歌...

瀚邦基金會曾媽媽雙溪送暖 40多年來不間斷

瀚邦國際慈善基金會董事長曾黃麗明女士，人稱曾媽媽，四十多年來持續做公益，並且身體力行，幾乎每場捐贈活動都親自到，今(13)日來到雙溪地區捐贈弱勢家庭物資及紅包，希望他們能過個好年。

新北淡海輕軌時刻表16日起更新 早尖峰加開班次

新北捷運公司表示，淡金北新站到新市一路站提速測試完成，淡海輕軌從16日起更新時刻表，並加發早尖峰班次，原先4到6分鐘班距...

推動ESG專業 發展永續 國泰醫院培育氣候與健康管理師

專業時代講究各種證照，發展永續概念愈來愈夯，「氣候與健康管理師」也成為熱門證照，國泰醫院攜手台灣永續能源研究基金會開辦「...

免費入園！六福村首辦跨年派對 幸運兒可搭大怒神賞煙火

歡慶45周年，新竹六福村主題樂園今年首度舉辦「六福跨年YA派對」，12月31日晚間6點後開放免費入園，不但有星空市集、煙...

全戒澱粉減肥反變胖！餐單不對 醫生教男子這樣吃到飽成功瘦8KG

減肥「卡關」可能是選錯減重方法？臺灣有醫生早前分享了1個糖尿病患者減重失敗的病例，男子為快速減重而完全戒斷澱粉及堅持重訓，但體重卻稍稍回落后又上升，而且運動時明顯更易疲倦，肌肉量也不多，連血糖也波動不斷。醫生提醒他不應完全不吃澱粉，而要選擇健康的優質澱粉，並遵照「2比1比1」的原則，攝取2份蔬菜、1份優質蛋白質、1份優質澱粉。最終男子在2個月的飲食調整和運動后，順利減輕了8公斤，肌肉量也增加了1.5公斤，血糖也較以前穩定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。