竹北燈節裝置藝術「天光漫舞」 獲雙國際照明設計獎

新竹縣竹北市公所今天說，2024竹北燈節中藝術裝置「天光漫舞」以低碳、永續建材及施工手法打造，並傳遞龍年意象，獲IAA倫敦設計獎白金獎及瑞士LIT照明設計大獎。

竹北市公所發布新聞稿指出，2024竹北燈節中的藝術裝置「天光漫舞」展現星空感，並打造為極簡結構，採用21個鋁管模組拼接，模擬DNA螺旋，並以低碳、永續的建材及施工手法打造，傳達龍年意象，以互動科技與環保理念呈現。

市公所說，「天光漫舞」的動態顏色變化，結合薄霧效果，讓整體宛如騰空而舞的祥龍，表達祈福寓意，也引發觀眾與作品的情感共鳴。

鄭朝方透過文字表示，「天光漫舞」此次獲得IAA倫敦設計獎白金獎、以及瑞士LIT照明設計大獎，是竹北文化創意里程碑，未來將持續推動城市永續發展。