竹北燈節裝置藝術「天光漫舞」 獲雙國際照明設計獎
新竹縣竹北市公所今天說，2024竹北燈節中藝術裝置「天光漫舞」以低碳、永續建材及施工手法打造，並傳遞龍年意象，獲IAA倫敦設計獎白金獎及瑞士LIT照明設計大獎。
竹北市公所發布新聞稿指出，2024竹北燈節中的藝術裝置「天光漫舞」展現星空感，並打造為極簡結構，採用21個鋁管模組拼接，模擬DNA螺旋，並以低碳、永續的建材及施工手法打造，傳達龍年意象，以互動科技與環保理念呈現。
市公所說，「天光漫舞」的動態顏色變化，結合薄霧效果，讓整體宛如騰空而舞的祥龍，表達祈福寓意，也引發觀眾與作品的情感共鳴。
鄭朝方透過文字表示，「天光漫舞」此次獲得IAA倫敦設計獎白金獎、以及瑞士LIT照明設計大獎，是竹北文化創意里程碑，未來將持續推動城市永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言