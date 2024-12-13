新北淡海輕軌時刻表16日起更新 早尖峰加開班次

新北捷運公司表示，淡金北新站到新市一路站提速測試完成，淡海輕軌從16日起更新時刻表，並加發早尖峰班次，原先4到6分鐘班距，可再減1分鐘。

新北大眾捷運股份有限公司今天發新聞稿指出，淡海新市鎮人口逐年上升，淡海輕軌運量持續成長，今年12月平日運量已近1萬7000人次，較2019年每日運量9427人次，大幅成長近80%，今年平均日運量較去年也成長近15%，已是在地居民出行及通勤倚賴交通工具。

新北捷運公司表示，目前淡海輕軌淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）號誌系統及轉轍器修改已測試完畢，有效提高行駛速率、縮短整體運行時間，單程可縮短1分鐘。

因應淡北道路施工期間通勤運能需求，新北捷運公司指出，淡海輕軌16日起除運行時間縮短外，早尖峰時段將加開班次，該小時運能預計提升約10%，也方便乘客與北捷淡水信義線紅樹林站相互轉乘。

新北捷運公司告訴中央社記者，早尖峰的時段原則是上午7時到9時，平日早尖峰班距為4到6分鐘一班車、午尖峰是5到10分鐘；假日上午9時前班距為10到16分鐘，上午9時後是8到11分鐘，調整後可再省1分鐘。