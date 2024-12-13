台灣工藝論壇台東場 探討原民工藝傳承

國立台灣工藝研究發展中心「2024台灣工藝論壇」台東場今天登場，以「原民工藝」為題，邀請部落工藝師、專家學者、政府單位及青年學子，探討原民工藝的傳承、創新與發展。

國立台灣工藝研究發展中心今年9月於台北辦理「2024台灣工藝論壇」，曾邀集來自各領域工藝學者與資深工藝家，共同探究自1954年至今的台灣工藝70年歷史工藝文化脈絡等內容；論壇成果深獲台灣工藝界肯定與好評，而接棒登場的台東場論壇搭配「工藝遶境－台東境」展覽活動，今天在國立台灣史前文化博物館展開。

工藝中心發布新聞稿表示，原住民工藝以其獨特的文化色彩、精緻的手工技藝、取材於自然環境，並蘊含族群的歷史、信仰、價值觀與智慧，呈現樸質的自由美感與實用性為特色，更是原民族群對當地文化認同的象徵。

這次論壇以原住民木雕為例，聚焦探討其在文化傳承與社會發展中的重要性，並深入分析其文化價值的延續、設計創新的融合、如何促進地方經濟的發展及結合工藝永續概念的推動等，透過專家學者的分享，深入了解原住民木雕工藝的獨特性與價值。

工藝中心主任陳殿禮表示，原住民族工藝是台灣文化的重要資產，透過論壇的舉辦，除推動原住民族工藝的傳承與發展，盼社會大眾共同參與、理解與認同原民族群的文化價值與生活方式。同時，邀請多名青年學子共同參與分享討論，提供更多對原住民工藝的創新理念，也為傳統工藝注入新世代生命力。