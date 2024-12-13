嘉藝廟思MUSES在桃城 廟宇文化扣合科技教育推走讀文創商品

嘉義市明年慶祝諸羅建城320+1，為讓民眾看見瑰麗廟宇文化，市府以「嘉藝廟思MUSES在桃城PART2」為主題，下午邀請16家經典廟宇及大業實中師生秀出「廟宇形象升級與數位轉型輔導」 成果，市長黃敏惠出席，期待讓香客變遊客，帶動文旅創新價值。

市府繼去年輔導王靈宮推出實境解謎遊戲，獲好評，今年計畫輔導再度以3方向，分別是「文創導入及商品開發」，針對仁武宮、王靈宮注入藝術文化，打造開運平安皂及開運蠟燭文創商品；輔導九華山地藏庵及北門口先天宮與三點一刻、三光米知名品牌聯名，展現新體驗經濟。

「科技加值與數位導入」，針對城隍廟及慈濟宮開發實境解謎遊戲及數位語音導覽。形象升級與跨域合作組：文財殿、關廂境廟邀請大業實中學子透過走讀與創作，以不同視野帶領認識家鄉廟宇。

今年籌組廟宇文化導覽志工團，與南華大學合作培力一群「會做事，更會說故事」的導覽志工，讓香客變遊客，帶動文旅創新價值。

市長黃敏惠期待「越在地、越國際」，扣合科技、教育廟宇文化藉數位力量，搭上永續潮流與世界接軌。黃敏惠說，嘉市廟宇信仰不僅帶來安定地方人心力量，廟宇豐厚文化、人文故事與瑰麗藝術都為這座城市增添魅力。嘉市廟宇形象升級與數位轉型輔導讓信仰與數位、教育接軌，以數位科技為在地文化加值。