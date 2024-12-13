國道分隔線四條變七條 駕駛開車霧煞煞「左右分不清超危險」

新北市國三南下接國二路段，下班尖峰時間經常性回堵，今民眾經過發現原本路面的白虛線從4條線變成7條線，許多駕駛不知如何分道，險象環生，駕駛批評，地上標線劃分不清行車超危險，高公局表示，年底改善完成。

民眾向本報陳情，今天行經國三南下三峽至國二匝道路段，地上原本4條白虛線分隔道，卻變成有7條，加上今北部飄雨視線不清，許多駕駛不知如何分道，導致部分左、右線車輛因此距離過近險象環生，認為道路標線不清恐怕釀禍。

記者實地觀察，7條白虛線中有3條有塗銷痕跡，但與新劃設白虛線的色彩對比落差不夠明顯，導致駕駛產生視覺錯亂，部分車輛因此左右偏移，不知到底該依照哪條白虛線分隔駕駛。