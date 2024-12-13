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衛福部打造14間住宿長照機構 估2029年可供1900床

中央社／ 台北13日電

台灣明年將邁入超高齡社會，衛生福利部今天宣布，將斥資新台幣40億元，在12家部立醫院成立14家住宿長照機構，預計2029年完成，約可提供1900床的長期照顧服務。

台灣步入超高齡社會倒數，明年每5人就有1人是老年人口。衛福部長邱泰源今天在「公醫前驅引領長照部屬醫院醫療與長照整合的實務典範」新書發表記者會中致詞指出，衛福部特別出版專書，集結多家部屬醫院從理論到實務執行經驗的分享。

邱泰源說，希望專書做為未來各公立醫院落實在地老化及健康台灣精神的參考典範，也期許部醫持續廣布長照據點，提升服務可近性，打造經濟自主、健康生活、行動無礙的高齡友善環境。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，為滿足超高齡化社會將到來的長照需求，26家部屬醫院除整合醫療及長照機構，其中12家並參與「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，預計挹注40億元經費，在2029年完成14家住宿式長照機構布建，約可提供1900床的長期照顧服務。

中華民國公立醫院協會理事長、台北榮民總醫院院長陳威明指出，只剩18天就要迎接2025年、邁入超高齡社會，長照需求很重要，公立醫院是守住國家醫療最堅實的力量，國家有任何吩咐，絕對義不容辭，配合國家政策，守住醫療第一線及照顧體系，落實健康台灣理念。

台灣從2017年起實施長照2.0，服務對象包括65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症患者、失能身心障礙者，及日常生活需他人協助的獨居老人或衰弱老人，經評估符合失能等級2到8級者；未來長照3.0除了既有服務對象，擬把腦中風、癌末患者、取得永久居留權的外籍專業人士或中階技術人力等納入。

住宿 長照

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