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國產材結合太魯閣族文化 轉化成木製拼接教具

中央社／ 花蓮縣13日電

林業及自然保育署花蓮分署與練習曲文教協會合作，利用國產材結合太魯閣族文化故事設計3款童玩教具，今天正式發表，讓小朋友在組裝過程，更認識國產材特性。

林業保育署長林華慶今天到花蓮參加成果發表會，他致詞指出，為推廣國產材應用，陸續發表國產材製作的國中小課桌椅、辦公室桌椅等，加上這次的木育教具，結合在地文化，都是很好的應用。

林華慶說，國產材永續、自然及溫潤的特性，讓學生可以在遊戲中認識原民故事、國產材理念，未來會在林保署通路中販售，最終希望國產材教具能進入一般通路，讓都市民眾選購。

練習曲文化協會位於花蓮縣新城鄉，協會書店創辦人胡文偉找來設計師一同合作，將在地太魯閣族文化融合設計，讓學生參與設計過程，研發3款不同主題的拼接木材教具。

推出紋面獵人與台灣野豬、織布婦人與台灣獼猴及山海巨人與台灣黑熊等3主題國產材教具，學生可動手拼接、組裝；另外，還有設計「木育香氛」，以本土樹種精油為原料，結合功能及藝術的香氛擺件。

胡文偉說，目前有獲得企業贊助，未來會先在偏鄉國小推廣，讓小朋友從小就能體驗國產木材教材，今天發表後，也在新城老街的山海百貨2樓展示。

太魯閣族 花蓮 設計師

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