新北中和長壽陸橋拆除 12/13-12/14及12/20-12/21夜間封路

新北市政府養工處辦理中和區長壽陸橋拆除工程，將於12月13、14日及20、21日夜間11時至翌日上午6時進行大梁卸除作業，屆時光環路1段、光環路2段及長壽二街雙向封閉，提醒用路人改由光中路接環中路通行。

養工處表示，中和區長壽陸橋依據「新北市人行陸橋存廢SOP」，經養工處、交通局及中和區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得拆除共識，同時蒐集民眾意見並完成試辦封閉，才進行拆除工程。長壽陸橋是新北市升格以來拆除的第57座人行陸橋，拆完後全市將剩下97座人行陸橋。

養工處指出，長壽陸橋拆除工程於12月2日起分7個階段進行拆除，預計12月28日完工。其中僅12月13、14日及20、21日夜間11時至翌日6時，大梁拆卸及墩柱吊離作業需封閉道路，屆時光環路1段、光環路2段及長壽二街雙向封閉，其餘施工階段僅占用部分車道或人行道，不影響車輛通行，請用路人依改道動線及義交指揮通行。

養工處長鄭立輝強調，伴隨時代演變及人行環境的進步，陸橋使用率逐漸降低，未來將持續針對使用率低的人行陸橋辦理拆除評估作業，以提升市容景觀。

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