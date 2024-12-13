台灣領空過路費明年3月起漲至13,500元 每年增6億元收入

交通部民航局13日指出，規劃2025年3月1日起調整台北飛航情報區「過境航路服務費」，由目前每架次新台幣1萬元將調整為13,500元、漲幅35％，在台灣機場起降的航班則不受影響，預計明年可增加6億元收入。

民航局指出，台北飛航情報區過境航路服務費自2007年調整後，已17年未曾調整，在此期間，民航局為因應航行量成長，持續擴增飛航服務人力並更新飛航服務相關設備，以維持飛航服務品質。根據統計，台北飛航情報區疫情前2019年全年過境航路服務費收入達24億元，創下高峰。2020年因疫情爆發，全球航班銳減，2021年過境航路服務費收入大減逾7成。即便疫後航空逐漸復甦，去年過境航路服務費收入仍僅19億元。

民航局指出，與他國及鄰區相較，台北飛航情報區範圍較小，因此採取一次性收費，即過境一次、收取新台幣1萬元服務費用，若以航路距離計算鄰區的費用，本區過境費收費金額相對較低。

考量鄰近飛航情報區均已陸續調整過境航路服務費，為使我國各項民航建設及飛航服務保持水準、民航更具競爭力，經成本計算，其中人力成本約占23.32%，設備成本占44%，維護成本占21.34%，水電加物料則占約11.34%。因此每架次過境航機之「過境航路服務費」將調整為13,500元。

民航局說，台北飛航情報區在疫情前的2019年過境航班曾達24萬架次，之後因為疫情爆發、各國採取邊境管制，導致航班銳減，2021年仍較疫情前大減逾七成。即便疫後全球航空逐漸復甦，但2023年過境航班僅約19萬架次，今年則預估約為21萬架次。

民航局提出費率修正草案後，依國際民航組織9082號文件揭櫫之不歧視、合理反映成本、透明公開、使用者溝通之原則，已邀集相關業界召開說明會及收集各方意見，並於今年11月11日完成法案預告。為讓航空公司有較充裕準備時間，初步規劃於明年3月1日實施。民航局也會利用這段時間，儘速陳報交通部完成法制化作業之後發布。