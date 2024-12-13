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台中賣過期神戶牛偵結 「和牛EMPEROR」易主台灣新東家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」已易主，由台灣的領先創意公司接手營運。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」已易主，由台灣的領先創意公司接手營運。記者趙容萱／攝影

台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」今年4月爆出賣過期神戶牛今偵結，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志等4人；「和牛EMPEROR」在今年7月易主台灣新東家，食安處啟動的「和牛燒肉餐廳專案」，稽查20家餐廳都未發現逾期食材

台中市食安處說，業者坦承部分原料因未落實先進先出致逾期存放，另聲稱冷藏和牛肉到期後即分裝冷凍保存，僅作為內部員工訓練用未販售給消費者，但經核對銷售明細不符，且逾期儲存違反食安法，依食安法重罰業者168萬元。

食安處指出，為鼓勵民眾檢舉不法，食安處將待業者罰鍰全數繳清後，依實收罰款50%，核發檢舉獎金84萬元。另此案封存逾期原料已銷毀，業者在8月1日停業，由他公司承接營運，食安處將持續不定期稽查，並呼籲業者應遵循效期及落實先進先出管理，如查獲不法將依法重罰。

接手營運的領先創意公司表示，今年7月，公司斥資千萬收購「和牛EMPEROR」，以原址、同招牌，續聘餐廳80%員工經營，8月23日復查合格後，低調接受VIP訂位、新團隊也展現誠意，一一向曾經投訴的43組消費者連繫，其中逾八成和解，招待再到店消費一次。

「和牛EMPEROR」續聘包括料理長山添翔平、店長久保敦也等員工。山添翔平曾透露，當初144公斤過期肉是因數量太大，也不知道該如何處理，所以只是保存在冷凍庫；過期肉讓員工拿來練習烹調、料理，但成品通通都丟棄，並沒有食用；至於過期的冷麵、味噌、濃縮汁等是離職員工遺留下來，並強調「所有的過期商品都沒有進到消費者或員工的肚子裡」。

新東家領先創意公司說明，關於過期肉品的保存問題，由於台日兩國法規差異，前公司團隊對台灣相關法規的了解不足，例如當初過期肉品和可食用肉品是有分開放置在不同的架子上，但都放在冷凍庫內，不符合台灣法規，新團隊接手後，食材採「先進先出」原則，肉品逾期一律由報廢食材業者銷毀。公司決定保留原始店名不逃避，並時時接受監督、改進。

食安 食材

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