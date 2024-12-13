淡海輕軌運量較通車成長80％ 時刻表改版再節省一分鐘

淡海輕軌通車後，目前平日運量已達約1萬7000人次，較通車初期大幅成長近80%，新北捷運公司配合淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）提速測試完成，淡海輕軌將從16日 起更新時刻表，並加發上午尖峰班次，原本4-6分鐘班距，可以再減一分鐘，以利旅客與北捷淡水信義線紅樹林站轉乘。

新北捷運公司表示，淡海新市鎮人口逐年上升，運量持續成長，今年12月平日運量已近1萬7000人次，較2019每日運量9427人次大幅成長近80%，今年平均日運量相較去年也成長近15%，已是在地居民出行及通勤倚賴交通工具。

捷運公司指出，目前淡海輕軌淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）號誌系統及轉轍器修改已測試完畢，有效提高行駛速率縮短整體運行時間，單程將可縮短旅行時間1分鐘。

因應淡北道路施工期間通勤運能需求，新北捷運公司宣布淡海輕軌將於16日起將更新時刻表，除運行時間縮短外，早尖峰時段將加開班次，該小時運能預計提升約10%，而時刻表優化後更方便旅客與北捷淡水信義線紅樹林站相互轉乘，也期望能有更多通勤旅次由私人運具轉移至淡海輕軌，提升大眾運輸使用率。

新北捷運公司表示，現行平日早尖峰班距是4-6分、午尖峰是5-10分；假日早上9點前：10-16分、9點後：8-11分，加入加班車後，可以再省1分鐘。