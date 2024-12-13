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愛滋病調查 中生代民眾最了解卻也最排斥 公衛師曝原因

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
歌手林威良（左一）與五位2D偶像Vtuber擔任公益代言人，期待深化社會對愛滋的正確認識與正向態度。記者李青縈／攝影
歌手林威良（左一）與五位2D偶像Vtuber擔任公益代言人，期待深化社會對愛滋的正確認識與正向態度。記者李青縈／攝影

響應日前12月1日世界愛滋日，紅絲帶基金會針對民眾對愛滋病的了解程度，跟感染者態度調查。公共衛生師李芳盈表示，部分民眾對愛滋病有一定了解，但在新興防治觀念「U=U」（測不到病毒就不會傳染）不熟悉，並且存在明顯世代差異，其中中生代族群對愛滋病了解比率最高，但卻也是有最高比例害怕日常周遭的感染者。

1984年12月台灣發現第一例從美國入境的愛滋病患，至今年已邁向40周年，紅絲帶基金會委託民調公司，針對全國18歲以上完成千份以上的問券。

李芳盈說，經過分析後，受訪者在知識、態度存在世代差異，越年輕的族群對愛滋感染者相對友善，但整體有7成5的民眾，知道愛滋病毒的傳染方式，且有逾7成者了解愛滋病可透過穩定服藥控制。然而，仍有57％民眾不清楚穩定服藥後，測不到病毒就不會傳染。

依照年齡層區分，李芳盈表示，熟齡族群對愛滋病了解最低，連如何傳染都只有一半的人知道，願意共餐、共事的比例低較第；中生代族群對於愛滋病了解程度最多，但卻也是最害怕的一群人，不願意共餐、共事比例最高；年輕族群雖然對愛滋病了解比例不高，但願意共餐、共事的比例最高。

李芳盈推測，由於愛滋發現40年，正好跟中生代年齡相近，即40至49歲族群，可能是受到學習階段接觸到的愛滋資訊影響。當時愛滋認識還不多，感染者的狀況嚴峻，也沒有較好治療方法，導致雖然認識愛滋，但卻仍抗拒共事、共餐。

疾管署副署長曾淑慧指出，愛滋新感染的個案逐年下降，今年截至11月底新通報感染愛滋人數為921人。接下來除了加強愛滋篩檢、衛教外，也會加強推廣U=Ｕ概念，讓民眾了解穩定治療個案就不會傳染給其他人。

紅絲帶基金會顧問林頂呼籲，政府對於愛滋預防與篩檢等的相關資源，不要因疫情下降而影響到財務的補助減少，造成因為財務的緊縮，導致教育宣導與預防篩檢的服務中斷的情勢。

紅絲帶基金會董事長涂醒哲表示，愛滋病影響台灣已經四十年，建議重新針對AIDS給予新的定義，希望藉由對於愛滋感染者與患者接納（Acceptance）、公平對待（Inclusion）、開啟雙邊對話（Dialogue）以及建立更多社會支持與包容（Support），一起戰勝愛滋病的傳播。

台灣紅絲帶基金會近日攜手跨世代公益代言人——暖心歌手「林威良」與五位2D偶像Vtuber，分別為瓦西瓦瓦、依可露、希妮•亞里絲、施雨蔻達、神無月鹿比，共同推動愛滋防治教育，力圖打破世代隔閡，深化社會對愛滋的正確認識與正向態度。

愛滋病 病毒 財務

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