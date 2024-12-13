快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

台中和牛燒肉餐廳賣逾期肉 食安處發檢舉獎金84萬

中央社／ 台中13日電

台中頂級和牛燒肉餐廳「和牛EMPEROR」4月遭踢爆使用逾期牛肉，市府重罰並勒令停業。中市食安處今天表示，將待業者罰鍰全數繳清後，核發檢舉獎金計新台幣84萬元。

台中市食品藥物安全處今年4月接獲民眾投訴，西屯區頂級和牛燒肉餐廳「和牛EMPEROR」，業者涉銷售逾期肉品給不知情民眾，聯繫檢警調等單位稽查，共查獲逾期肉品等共14品項，並依食安法重罰業者168萬元。

食安處說明，業者坦承部分原料因未落實先進先出，以致違規逾期存放，另聲稱冷藏和牛肉到期後即分裝冷凍保存，僅作為內部員工訓練用，未販售給消費者。但食安處核對銷售明細與業者說詞不符，逾期儲存即確實違反食安法規定，現場封存問題產品。

食安處為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，將待業者罰鍰全數繳清後，依實收罰款50％，核發檢舉獎金計84萬元。台中地檢署偵結後，依共同詐欺取財及販賣逾有效日期食品等罪嫌，起訴日籍餐廳業者、幹部等4人。

此案封存的逾期原料業已在今年8月8日完成銷毀，原來「和牛EMPEROR」業者在8月1日辦理停業，現改由其他公司承接營運，食安處將持續不定期稽查。

燒肉 食安 餐廳

延伸閱讀

耶誕節吃飽又好拍 原燒推領券送肉、莆田功夫菜賣萌

蘇貞昌送嘉義縣大禮現代化肉品市場 延宕4年工程未發包原因曝

台中「和牛EMPEROR」賣過期神戶牛！檢痛批日籍負責人求重刑

麻辣鍋「不好吃」餐點免費！和牛+70種食材吃到飽888

相關新聞

國道分隔線四條變七條 駕駛開車霧煞煞「左右分不清超危險」

新北市國三南下接國二路段，下班尖峰時間經常性回堵，今民眾經過發現原本路面的白虛線從4條線變成7條線，許多駕駛不知如何分道...

愛滋病調查 中生代民眾最了解卻也最排斥 公衛師曝原因

響應日前12月1日世界愛滋日，紅絲帶基金會針對民眾對愛滋病的了解程度，跟感染者態度調查。公共衛生師李芳盈表示，部分民眾對...

台鐵湖口站無預警電力異常 北湖至新豐暫單線雙向行車

台鐵湖口站今天中午傳出無預警電力異常，台鐵公司表示，今天上午11時12分北湖至新豐間列車線異常，已派員搶修，11時38分...

白領男減重又飲控血壓還是高 醫用「這菜單」有感降壓

近期天氣冷颼颼，不只要做好保暖，慢性病患者更要留意身體數值，有位57歲金融業主管，不只減重也有吃藥控制，居家血壓卻仍偏高...

中醫師曝「腎臟病」早期3症狀：96％人還未察覺

腎臟是人體重要的過濾器官，除了可以代謝人體的廢物，還負責調解身體中的水分，而若未好好注意健康狀況，極有可能造成不可逆的腎臟慢性病。對此，中醫博士吳宏乾提醒民眾觀察3個跡象，有助於及早就醫檢查。

新北中和長壽陸橋拆除 12/13-12/14及12/20-12/21夜間封路

新北市政府養工處辦理中和區長壽陸橋拆除工程，將於12月13、14日及20、21日夜間11時至翌日上午6時進行大梁卸除作業，屆時光環路1段、光環路2段及長壽二街雙向封閉，提醒用路人改由光中路接環中路通行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。