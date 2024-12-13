食藥署修正農藥殘留標準 預告禁用普硫松

衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正農藥殘留容許量標準，包括刪除「二．四地」、「蓋普丹」這2種農藥6項殘留容許量，並增列「普硫松」為公告禁用農藥，預告評論期60天。

食藥署食品組組長蔡淑貞接受媒體電訪說明，這次預告修正的「農藥殘留容許量標準」，包含進口容許量7種農藥20項農作物殘留容許量；國內登記案10種農藥62項農作物殘留容許量；配合檢驗方法修正16種農藥18項農作物殘留容許量。

在增列「普硫松」為公告禁用農藥部分，蔡淑貞指出，主要是配合農業部已刪除這款農藥的殘留容許量；另外農業部自行提案，增列葡萄為克美素准用農作物，並經農業部防檢署第140次農藥諮議會審查通過，確實是國內農民有在使用的品項，殘留容許量訂為0.6ppm。

蔡淑貞解釋，克美素原本就核准使用於葡萄，只是民國71年經濟部公告使用方法時，可能因考量為葡萄栽培早期所使用的農藥，採收時應不至殘留，故未訂定農藥殘留容許標準。經監測後發現溫室葡萄確有克美素殘留情形，為解決農民使用需求及消費者食用安全，現今確實有訂定殘留容許量的必要性。

至於公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所因進口需求，申請固殺草可准用於甘藷。蔡淑貞說，固殺草目前國內准用於紅豆、小黃瓜、毛豆、包葉菜類、咖啡豆、金針或蔥等，因為台灣也有種植甘藷，農業部在會商後也同意固殺草可用於甘藷，訂定殘留容許量0.03ppm。

有關台灣拜耳股份有限公司申請特安勃准用於杏仁、蘋果等13種作物，增訂容許量在0.02ppm到1.5ppm不等。蔡淑貞表示，拜耳申請准用的項目都是溫帶作物，因各國氣候等因素不同，使用農業需求也不一樣。

此外，食藥署預告刪除「二．四地」、「蓋普丹」這2種農藥6項殘留容許量。蔡淑貞說，配合檢驗方法修正予以刪除，未來皆為不得檢出。