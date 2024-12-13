新北擴大流感疫苗接種 擴大至30到49歲市民

新北市政府衛生局今天下午表示，自購流感疫苗再擴大接種對象，即日起設籍新北市的30歲至49歲市民，都可接種流感疫苗。符合擴大對象者，可前往29區衛生所接種。

衛生局下午發布新聞表示，除擴大流感疫苗接種對象，為避免職場群聚感染，特別提供免費到職場接種疫苗。

衛生局說，流感疫苗為30歲以上均可接種，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）JN.1疫苗為出生滿6個月以上者均可接種。鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，以照顧員工健康。

衛生局說，依據疾管署監測資料，全國自10月起流感併發重症確定病例數及死亡數，均為10年同期最高；其中，自10月1日起通報之COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症個案，均未接種JN.1疫苗。呼籲符合資格對象儘速接種，及早獲得保護力。