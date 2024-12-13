中醫師曝「腎臟病」早期3症狀：96％人還未察覺

腎臟是人體重要的過濾器官，除了可以代謝人體的廢物，還負責調解身體中的水分，而若未好好注意健康狀況，極有可能造成不可逆的腎臟慢性病。對此，中醫博士吳宏乾提醒民眾觀察3個跡象，有助於及早就醫檢查。

中醫師吳宏乾日前在Youtube頻道「健康云之道」中提到，「台灣腎臟病的發生率與盛行率高居世界第一，身處『尿毒之島』，卻有將近96％人不知道自己有早期腎臟病」，一般來說在出現「泡、水、高、貧、倦」5種症狀（泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦），其實已經是腎臟病後期，比較嚴重的階段。因此，他建議可以從頻尿、夜尿、水腫，3種較為簡單的症狀來察覺。

吳宏乾解釋道，在正常的情況下，一般成人每天排尿次數在8次以內，若一個月下來每日平均超過8次，可能是腎臟的濃縮機能變差；而夜尿若一個月下來平均每日超過2次，還是到醫院檢查比較保險。

而水腫的部分，醫師指出，上班族平時在辦公室久坐，容易引發水腫，若自己的工作時常走路，雙腳卻還莫名其妙水腫，要特別注意幾個重點：第一，皮膚被水分撐開而顯得光亮；第二，按壓小腿脛骨前緣會感到疼痛，皮膚凹陷無法回彈。

吳宏乾表示，在未塗抹任何乳液的情況下，臉部顴骨處很光亮，且按壓後皮膚下陷無法立刻回彈，也能辨別是水腫。「因受到地心引力影響，腿部的水腫會是最嚴重的，建議應優先觀察腿部是否出現水腫現象，及早就醫檢查。」

腎臟病防治基金會也提供了一些方法，包含均衡飲食、維持運動習慣、不酗酒、不熬夜、遵循醫師指示使用藥物並定期接受檢查，都有助於預防罹患腎臟病。