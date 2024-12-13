新莊新樹路廣停三臨時停車場 免費停車至12月底

腎臟是人體重要的過濾器官，除了可以代謝人體的廢物，還負責調解身體中的水分，而若未好好注意健康狀況，極有可能造成不可逆的腎臟慢性病。對此，中醫博士吳宏乾提醒民眾觀察3個跡象，有助於及早就醫檢查。

2024-12-13 16:39