新莊新樹路廣停三臨時停車場 免費停車至12月底
新北市政府交通局表示，位在新莊塭仔圳重劃區的廣停三臨時平面停車場12月16日起試營運至月底，開放73格汽車停車位免費停車，明年元旦起正式收費營運。
交通局停車管理科代理科長王昶閔透過新聞稿指出，廣停三臨時平面停車場位在新莊區新樹路69號旁，由交通局依地方停車需求與地政局合作新闢。
王昶閔說，廣停三臨時平面停車場規劃73格汽車停車位，導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統與全場設置QR CODE掃碼繳費等多元支付方式，24小時監控管理，讓車輛快速進場，減少排隊等候情形。
交通局表示，廣停三臨時平面停車場明年1月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時新台幣20元、月票2500元，12小時停車上限收費150元，月票登記抽籤辦法公告在交通局網站，有停車需求的民眾可多加利用。
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