耶誕精靈之森降落信義區！2024全台必訪耶誕樹造景 超夢幻打卡熱點洗爆IG

耶誕節的氣氛悄然升溫，璀璨的耶誕樹與絢麗的燈飾點亮了城市的每一個角落，溫馨與歡樂的節慶氛圍撲面而來。每到這個時候，全台各地隨處可見浮誇又浪漫的裝置藝術，將耶誕氛圍推向巔峰！從高聳華麗的耶誕樹到創意十足的燈光秀，每一處精心設計的打卡景點，都像是童話故事般夢幻，吸引著人群駐足拍照，為這個冬天增添一抹獨特的節日光彩。

你還記得去年新光三越台北信義新天地的「時光之樹」或新光三越台北南西店的「香氛耶誕樹」嗎？「時光之樹」以時光流轉的裝置喚起了人們對歲月美好的記憶，而「香氛耶誕樹」則透過獨特的香氛造景，帶來一場令人難忘的感官盛宴。今年，全台各地又有哪些融合創意與巧思的驚喜耶誕樹呢？ 《網路溫度計DailyView》 就帶大家一起來盤點，從北到南一次推薦給你，讓我們一起走進奇幻的雪國世界，大拍一波洗版IG吧！

新光三越台北信義新天地／網路聲量5,031筆

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隨著2024進入倒數，各家百貨業者也紛紛卯足全力打造璀璨絢麗的耶誕造景。堪稱「耶誕節裝置藝術最頂」的新光三越台北信義新天地，可說是每年必去的打卡熱區，今年也升級推出了「全台唯一會動的耶誕樹」，這棵高達20公尺的「耶誕精靈之森」會隨著燈光色系展現出各種變化，交織出金、粉、紫、藍、綠不同組合的漸層效果。不僅如此，每天整點、半點還會有令人驚喜的音樂燈光秀，搭配高達1300場飄雪秀，讓人宛如置身夢幻的北歐國度，氛圍感直接拉到最滿。網友也紛紛留言討論：「新光三越的耶誕樹就是不讓人失望」、「說是台北最美耶誕樹也不為過」、「今年信義區真的超漂亮，一直被燒到想坐高鐵上去拍」、「要瘋了！！這棵漸層耶誕樹太欠拍。」

新北歡樂耶誕城／網路聲量16,148筆

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每年都吸引大量遊客前來的新北耶誕城，今年以「魔幻之城」為主題，結合藝術裝置、燈光秀、市集、遊樂設施等多項亮點，打造一個極為夢幻浪漫的耶誕國度。被網友們戲稱為竹筍的地標化身為魔幻天使，翩然降臨新北市市民廣場，LED燈光主秀與周圍的燈飾點亮整個板橋夜空，搭配耶誕踩踏夜光巡迴車不定時遊街，將耶誕節的歡樂氣氛推至最高點。「還是覺得板橋耶誕城最有氛圍了」、「板橋人的惡夢又來了」、「每年沒看一下竹筍就覺得哪裡不對勁。」

林口三井OUTLET／網路聲量2,052筆

翻攝FB／MITSUI OUTLET PARK 林口

耶誕節的浪漫氣氛蔓延至每個角落，而今年的MITSUI OUTLET PARK 林口也不遑多讓，精心打造「PIXAR 皮克斯主題造景－繽紛光之祭」，集結皮克斯電影《怪獸電力公司》、《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》的經典角色場景，營造出一場宛如童話般的奇幻世界。園區內除了有許多大型可愛的裝置藝術超好拍之外，還有這棵8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」也是超好殺記憶體的熱點，吸引不少大小朋友駐足拍照。

新光三越x瑪利歐／網路聲量932筆

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台北最萌耶誕樹拍起來！新光三越台北南西店、台北站前店、台北天母店，今年與日本同步打造以「超級瑪利歐 」為主題的三棵充滿童趣色彩耶誕樹，不僅融合了超級瑪利歐經典遊戲元素與耶誕氛圍，更為大家帶來無限驚喜。在這裡拍照打卡時，不只能感受到節日的歡樂氛圍，還能回味起那些年一起玩過的瑪利歐遊戲。也讓不少網友大呼：「瑪利歐耶誕樹太酷了，完全不只是耶誕樹，更像是遊戲中的奇幻世界！」「中山站真的太有耶誕氛圍了，好拍到失心瘋」、「愛慘了這棵瑪利歐耶誕樹，必須拍起來。」

統一時代百貨／網路聲量4,931筆

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信義區可說是全台北耶誕氣氛最濃郁的地方，除了新光三越台北信義新天地外，還有統一時代百貨也打造出話題性極高的「英倫風聖誕節」。從13公尺高的超華麗耶誕樹，圍繞大笨鐘的飛行掃帚、格林威治天文臺，再到福爾摩斯的神祕辦公室，每一處細節都流露出英倫的優雅與浪漫，讓人彷彿置身在倫敦的冬季街頭。此外，晚上6點後每整點、半點還會上演主題燈光秀，搭配雪花紛飛的夢幻場景，成為洗版各大社群的熱門打卡點。

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新光三越台中中港店／網路聲量1,510筆

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不讓北部專美於前，新光三越台中中港店今年以「銀霜雪地森林」為主題，帶來了一場如夢似幻的冬季奇境。矗立在門前的雪白巨型耶誕樹，於入夜點燈後會灑滿金色絢麗光芒，呈現奢華又時尚的耀眼浪漫。耶誕樹一旁還設有雪地森林以及巨型「夢幻極星水晶球」，超夢幻打卡造景吸引許多人駐足欣賞。許多網友也紛紛表示：「台中中港店的耶誕樹真的是太美了，來這裡拍照超有氛圍！」「銀霜雪地森林完全打破我的想像，像進入了冰雪王國！」「這棵耶誕樹實在是太夢幻了，每一處都好值得拍。」

SKM 高雄草衙／網路聲量1,306筆

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SKM Park Outlets 高雄草衙有著全台最強美式商城的佳譽，今年也特別打造一座耶誕小鎮，為南部的耶誕季增添無限色彩。園區內一共設置了６大主題夢幻佈景，包含中央廣場室內的巨型耶誕球、戶外購物街區的巨型天使造型串燈，以及超過7米高的銀白色耶誕樹，每一個造景都吸引遊客瘋狂搶拍。隨著夜幕降臨，SKM Park Outlets 高雄草衙的「閃耀耶誕城」更是將整個耶誕氛圍推向高潮，夢幻音樂雪花秀和應景的叮叮電車都為園區注入更多溫馨浪漫的耶誕元素。網友表示：「高雄草衙的雪量好大，拍得好過癮」、「高雄的耶誕樹不輸台北欸」「不說了！！我要先回高雄追一波。」

新光三越台南新天地／網路聲量831筆

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新光三越台南新天地以「夢幻雪國 精靈之森 Silver Elfin Forest」為主題，完美復刻芬蘭雪國場景。其中最受矚目的，就是這棵佇立在精靈木屋中央12米高的「希望之樹」，伴隨周圍的耶誕雪橇和小耶誕樹們，自成一個雪白國度，像極了童話故事裡才會出現的耶誕場景。不少網友也在社群平台上分享這片冬季限定的夢幻造景。網友們也紛紛留言：「每年耶誕節的設計都不一樣，今年佈置的也很漂亮！」「光這棵耶誕樹就讓我大拍了半小時！」

奇美博物館／網路聲量1,490筆

翻攝FB／奇美博物館 Chimei Museum

除了各大百貨、商城精心打造耶誕造景外，擁有濃厚人文氣息的奇美博物館也推出13米高的幸福聖誕樹，此次主打西洋傳統節慶的經典氛圍，樹身以綠色為基調，搭配金、紅、藍三種色彩球，堆疊出繽紛層次的視覺效果，底座則巧妙融合紅色與金色的幾何圖形，與博物館的西洋建築風格相得益彰，展現出典雅與節日的完美融合。

翻攝官網／屏東聖誕節

今年的屏東也不讓人失望！2024 屏東聖誕節以「歐風童話」為主題，特別推出雙主燈，燈飾範圍從屏東公園一路延伸到屏東火車站及其周邊道路，共有18個大型耶誕裝置藝術可以拍攝。此外，屏東公園內的19米高「願望樹」則是結合自然樹木設計，成為今年的最大亮點。翠綠高聳的樹體，掛滿璀璨的金色、銀色燈飾，營造出華麗卻不失溫馨的節日氛圍，成為屏東人近期最愛的拍照熱區。

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