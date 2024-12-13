工人絕食100小時等不到洪申翰 諷勞動部淪為「總機部」

桃市產業總工會等勞團發起工人絕食行動，在勞動部前絕食迄今100小時，仍等不到勞動部長洪申翰出面，對於勞團訴求也僅轉知有關部會，桃產總今下午結束行動前，諷勞動部已淪為「總機部」，對勞團訴求拿不出自己的態度跟立場，社運老朋友洪申翰也已經不是當年的洪申翰。

桃市產總理事長朱梅雪表示，這次拋磚引玉發動絕食，是為了喚醒洪部長對勞工議題的重視，呼籲洪部長不要只是當賴清德總統的政治滅火器，工人絕食100小時過去，洪部長只扮演了「總機」的角色，對增加國定假日、公務人員納入職安法、修善勞基法等議題，不但毫無實質回應，甚至無法明確表達自身立場，沒有解決問題的能力，只會轉達意見，推給考試院、內政部，勞動部應改名叫總機部，部長決定不下來面對勞工，那麼勞工將會再回來。

中鋼集團總工會秘書長林昶志說， 原本認為社運背景的洪申翰能理解勞工的聲音，但現在的洪部長，已不再是老朋友洪申翰，而是賴清德總統任命的勞動部部長，表現就代表了賴總統對勞工議題的態度。

他進一步指，工人絕食期間，行政院長卓榮泰和多位部會首長與商總等資方團體共進餐會，針對資方提出的開放服務業進用移工的訴求，迅速要求勞動部「審慎研議」。

桃產總秘書魏豫綾表示，桃市產總昨天在行政院前舉行記者會後，行政院回應「洪部長已經先行轉達主責相關部會進行了解，全國的勞動性政策會在農曆年後提出」這就是勞工議題永動機的運轉，洪部長轉達、卓院長轉知，轉達、再轉達，最終資方持續吃大魚大肉，而勞工挨餓受凍，令人憤怒。