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維護道路交通安全 公路局表揚17名優良職業汽車駕駛人
交通部公路局今舉行「113年度優良職業汽車駕駛人」頒獎活動，邀請各運輸業表現優異的17位優良職業汽車駕駛人齊聚，由局長陳文瑞公開表揚。陳文瑞表示，提升交通安全及完善交通運輸環境是公路局不斷精進的目標，這些優良職業駕駛人是道路交通安全維護上默默付出的無名英雄。
陳文瑞致詞時指出，要獲得優良職業汽車駕駛人，除了3年內無任何交通違規及肇事紀錄外，5年內也不能受有期徒刑以上刑罰宣告及不良素行，才具有參與評選資格。這些表現傑出的優良職業駕駛人，守法重紀，是道路交通安全維護上默默付出的無名英雄。
公路局說明，今年當選的498位優良職業汽車駕駛人中，包括公路汽車客運業49人、遊覽車客運業42人、計程車客運業44人、小客車租賃業代僱駕駛3人、汽車貨運業240人、汽車貨櫃貨運業65人及汽車路線貨運業51人及受僱機關團體駕駛人4人，是從44.6萬各類汽車職業駕駛人中脫穎而出的優良職業汽車駕駛人。
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