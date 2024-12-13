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葡萄、甘藷農藥管制擬放寬 今起預告60天

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署今天預告修正多項農藥殘留容許量標準。本報資料照片
衛福部食藥署今天預告修正多項農藥殘留容許量標準。本報資料照片

衛福部食藥署今天預告修正多項農藥殘留容許量標準，包含農業部提案，開放農藥克美素用於葡萄；日本台灣交流協會申請，農藥固殺草用於甘藷；台灣拜耳公司申請特安勃用於杏仁、美洲胡桃、蘋果、櫻桃、桃、梨、李、葡萄、葡萄柚、檸檬、柳橙、玉米、大豆等，今起預告60天蒐集各界意見。  

我國對於農藥之核准登記及修訂殘留容許量，分別由農業部及衛生福利部依權責辦理，食藥署食品組組長蔡淑貞說，今天預告修正農藥殘留容許量標準，修正內容為增修訂阿納寧等32種農藥，於100項農作物的殘留容許量、刪除2種農藥6項殘留容許量，以及增列「普硫松」為公告禁用農藥。  

其中，農業部自行提案，增列葡萄為克美素准用農作物，並經農業部防檢署第140次農藥諮議會審查通過，確實是國內農民有在使用的品項，殘留容許量訂為0.6ppm，先前可能考量克美素為葡萄栽培早期所使用的農藥，採收時應不至殘留，故未訂定農藥殘留容許標準，經監測後發現溫室葡萄確有克美素殘留情形，為解決農民使用需求及消費者食用安全而訂定。  

另外，公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所，申請訂定甘藷中農藥固殺草進口容許量，蔡淑貞表示，固殺草目前國內准用於紅豆、小黃瓜、毛豆、包葉菜類、咖啡豆、金針或蔥等，因為台灣也有種植甘藷，農業部在會商後也同意，固殺草可用於甘藷，所以訂定0.03ppm的殘留容許量。  

台灣拜耳股份有限公司申請特安勃進口容許量，用於杏仁、美洲胡桃、蘋果、櫻桃、桃、梨、李、葡萄、葡萄柚、檸檬、柳橙、玉米、大豆等作物，農藥殘留容許量介於0.02至1.5ppm，蔡淑貞指出，這些多為溫帶作物，不同國家在不同季節的蟲害不同，業者會檢視在各國申請進口容許量狀況，因為先前在台灣沒有而提出。 

刪除與增列禁用農藥部分，蔡淑貞表示，配合檢驗方法修正，刪除農藥二‧四地和蓋普丹，2款農藥未來將不得用於蔬果類、穀類、茶類等作物；普硫松則是配合農業部禁止販賣使用，予以刪除殘留容許量、公告為禁用農藥。

日本台灣交流協會 農業部 農藥殘留

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