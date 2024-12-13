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安得烈學藝賽得獎作品吸睛 線上線下同開展

聯合報／ 教育事業部
獲得「第9屆學藝競賽」7-9年級繪畫類特優作品「黃子芸─傳．戲」。圖／中華安得烈慈善協會提供
獲得「第9屆學藝競賽」7-9年級繪畫類特優作品「黃子芸─傳．戲」。圖／中華安得烈慈善協會提供

為鼓勵弱勢孩子創作，中華安得烈慈善協會舉辦的學藝競賽，今年共有150位學生獲得獎項，主辦單位12月13日起同步舉辦實體與線上展覽，誠邀大眾走進「孩子的藝想世界」，感受學生創作的純真與熱情。

本屆學藝競賽共收到2255件參賽作品，其中繪畫類1378件、作文類555篇及書法類322件，最終選出59件繪畫、46篇作文及45件書法，共計150件優秀作品。評審表示，今年的作品在題材、內容與表現力上均有明顯突破，更為豐富且趣味盎然，雖然評選更加艱難，但也讓人倍感過癮與驚喜。

書法評審李清源表示，去年以楷書居多，今年新增爨寶子碑體、帛書、行書、隸書及篆體等多種字體。不僅字體形式豐富，在結構與韻味的表現上也讓人驚艷。他強調，每種字體都有獨特的美感，學生接觸的字體越多，能提升書法技巧，也能培養更為多元的書法視野。

繪畫評審林政榮指出，今年的參賽作品融入許多生活場景，媒材運用也更加多元。不僅有水墨與版畫作品，在宣紙上也能靈活運用技巧，創造出獨特效果。他表示，這樣的創意與表現力令人耳目一新。

作文評審黃偉慈表示，今年的作文比賽自訂題目，不少作品以真誠的筆觸書寫自身經歷與感受，即使不引用名人佳句、不刻意雕琢詞藻，依然能打動人心。

中華安得烈慈善協會執行長羅紹和強調，已連辦9年的「學藝競賽」不僅是比賽，更是讓孩子展現自我、發揮創造力的重要舞台。對於弱勢家庭的孩子，這樣的機會尤其珍貴，因為他們往往缺乏表現與逐夢的途徑。協會將持續舉辦學藝競賽，希望能挖掘更多弱勢兒童的藝術潛力，幫助他們找到自信與成就感，甚至人生方向。

為讓更多人欣賞這些獲獎作品，主辦單位將於12月13日起舉辦公益畫展，採實體與線上同步展出，民眾可於12月24日前前往中正紀念堂3樓藝廊免費參觀，亦可透過聯合報教育官網「聯合學苑」線上看展（網址：https://udncollege.udn.com/chaca9/）。

獲得「第9屆學藝競賽」10-12年級繪畫類特優作品「鄭畇晴─注目」。圖／中華安得烈慈善協會提供
獲得「第9屆學藝競賽」10-12年級繪畫類特優作品「鄭畇晴─注目」。圖／中華安得烈慈善協會提供
獲得「第9屆學藝競賽」10-12年級繪畫優選作品「陳柏安─隙縫之曙」。圖／中華安得烈慈善協會提供
獲得「第9屆學藝競賽」10-12年級繪畫優選作品「陳柏安─隙縫之曙」。圖／中華安得烈慈善協會提供
獲得「第9屆學藝競賽」3-4年級繪畫類特優作品「郭寀畇─一直生蛋的母雞」。圖／中華安得烈慈善協會提供
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