通勤族注意！濱江街上國道一號 17日起實施調撥車道管制

為紓緩台北市濱江街平日下班車潮，北市府交通管制工程處規劃濱江街150巷至國道一號南下入口匝道前，自12月17日起平日下午5時至7時試辦實施調撥車道管制，將西往東內側車道調撥供東往西方向（往國道南下入口）車輛通行，以增加車流通行空間。

轄區中山警方指出，將配合在調撥車道起點的濱江街150巷、濱江街上國道一號前路口（大佳國小前、中山抽水站前），實施管制及車流引導，避免駕駛人誤駛入調撥車道。

警方說，管制範圍包括基9號疏散門東往西車輛管制匯入國道，另自林安泰古厝西往東穿越涵洞車輛僅能上國道，非上國道車輛請行駛林安泰古厝旁堤外便道，穿越基10號疏散門後，於基8號疏散門駛出連接市區道路。

警方呼籲，駕駛人在試辦期間管制時段內行經上揭管制路段，請配合現場義交及警力指引，相關路況將隨時提供警察廣播電台、交通管制工程處CMS系統性宣導，請駕駛人多加留意及提前改道。