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大湖草莓溫泉季週末登場 警估湧4萬車潮啟動疏導

中央社／ 苗栗縣13日電

草莓產季報到，伴隨天氣降溫，苗栗縣大湖泰安地區進入旅遊旺季，警方預估這個週末湧入車流上看4萬車次、12萬人次，將啟動草莓溫泉季交通勤務，針對易壅塞路口加強疏導。

苗栗大湖草莓全國知名，今年第一期花陸續結果進入盛產期，鄰近的泰安鄉溫泉區則擁「美人湯」碳酸氫鈉泉質，隨著入冬降溫，將湧入大量採果、泡溫泉遊客。苗栗縣警察局今天宣布，14日起啟動草莓溫泉季交通疏導勤務。

縣警局指出，根據交通部公路局中區養護工程處統計過去3週假日湧入大湖及泰安鄉草莓溫泉區車流量，總計9萬4305車次，平均每週湧入約3萬1435車次，預估本週湧入旅客可達4萬車次、12萬人次。

縣警局表示，本週末起，將動員5個分局及交通警察隊約200名警力投入交通疏導及為民服務等各項工作，針對國道1號頭屋、三義交流道、台3線大湖段、台13線水美街及台72線頭屋至獅潭段等易壅塞路段加強監控車流及交通疏導作為。

警察局交通隊建議往來草莓溫泉區替代路線，包括由國道3號苑裡交流道下，接續行駛縣道140線（東向），再左轉台3線（北上）。若走國道1號南下者，可自苗栗交流道下左轉行駛台6線，接台3線往大湖；北上遊客可從國道1號台中系統轉國道4號，匯出台3線繼續北上。

警察局長陳世煌說，警方除全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯絡道、快速公路及國道交流道周邊道路行車動線順暢，掌握即時路況，同步通報警廣等傳播媒體宣導用路人周知，同時呼籲民眾切勿酒後駕車，務必遵守相關法令，才能快樂出遊、平安回家。

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