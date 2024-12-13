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過敏鼻塞好難受！ 醫師傳授4方法輕鬆在家緩解不適
入冬後氣溫逐漸轉涼，室內外溫差大，容易感冒、過敏進一步造成鼻塞，直接影響生活睡眠品質。輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師在臉書發文，分享4招預防與舒緩方法，輕鬆在家解決鼻塞問題。
ㄧ、改善睡眠環境
使用加濕器，可以有效減少鼻腔黏膜的乾燥感；也可以定期清洗枕套、床單，使用防塵蟎枕頭套，減少塵蟎或其他過敏原的影響；並保持室內適宜的溫度，和良好的空氣流通，有助於減少鼻塞。
二、調整睡姿
使用較高的枕頭、調整睡眠姿勢，讓頭部略微抬高，減少鼻腔的充血狀況；或採用側睡姿勢，可以讓較通暢的一側鼻腔保持正常呼吸。
三、睡前護理
使用洗鼻器清潔鼻腔，幫助排出鼻腔內的黏液和過敏原；也可以在睡前用溫熱毛巾敷在鼻子上，促進鼻腔血液循環，緩解鼻腔充血現象。也建議可以使用尤加利油或薄荷精油這類產品，具有舒緩效果，滴幾滴在枕頭旁，能幫助放鬆鼻腔，提升睡眠品質。
四、藥物輔助
使用鼻腔血管收縮劑（如去氧腎上腺素鼻噴劑），能快速緩解鼻塞，但一週只能使用兩三次，以免產生藥物性鼻炎。另外，若鼻塞由過敏引起，建議使用抗組織胺藥物，可以有效緩解過敏症狀。
胡皓淳醫師也提到，若已感冒鼻塞，可以透過熱敷、吸入蒸汽及鼻腔按摩來緩解，並使用加濕器避免暖氣造成環境太過乾燥，保持鼻腔濕潤。
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