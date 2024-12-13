健康又飽足 營養師分享豆漿「4大好處」：可預防糖尿病
「豆漿」是許多人的早餐首選，那麼喝豆漿對身體有什麼好處呢？營養師高敏敏發文分享，喝豆漿的「4大好處」，表示豆漿不僅能補充營養，還能提升免疫力，維持身心健康。
營養師高敏敏在臉書發文，指出早餐時來一杯豆漿，是許多人的健康標配，大家都知道豆漿健康又飽腹，那麼豆漿對身體又有何益處呢？高敏敏指出，豆漿的「植物固醇」能降低膽固醇，預防心血管疾病，而黃豆的「大豆異黃酮」更能維護心血管健康，預防骨質疏鬆，並具有抑制癌症的能力，「大豆蛋白」則能穩定血糖，以下是她列舉的「4大好處」：
預防腦中風
豆漿的卵磷脂與大豆異黃酮可維持血管彈性，減少血栓的風險，能預防腦中風，是血管的「守護者」。
預防高血壓
豆漿含有「鉀」和「鎂」，可以調節血壓，讓身體輕鬆應對壓力。
預防糖尿病
豆漿的低升糖指數能讓血糖不易快速上升，膳食纖維更能促進腸道健康和穩定血糖，能夠預防糖尿病。
幫助瘦身
豆漿中的植物蛋白和膳食纖維能增加飽足感，減少食慾，還能促進新陳代謝，是「飲控」的好選擇。
高敏敏指出，豆漿是不可多得的健康飲品，搭配薑黃、香蕉、山藥、銀耳、蓮子、綠豆、草莓、地瓜等天然食材都對身體有多重功效，為補充營養、提升免疫力，甚至維持身心健康的關鍵。
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