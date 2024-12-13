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高雄智慧車格採「行動支付」挨轟不友善 長者不懂用

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄軟體園區的智慧停車格被認為車柱上的QR Code非常小、不易辨識，另外只提供LINE Pay、街口支付、悠遊付3種支付方式，讓年長者使用不便。記者宋原彰／攝影
高雄軟體園區的智慧停車格被認為車柱上的QR Code非常小、不易辨識，另外只提供LINE Pay、街口支付、悠遊付3種支付方式，讓年長者使用不便。記者宋原彰／攝影

高雄市今年7月起在全市陸續設置2420格智慧停車格，民眾駛入車格後由智慧車柱辨識車牌，後續透過線上繳費，全面採無紙化、省去人工開單；但有議員日前發現位在高雄軟體園區的智慧車格僅提供3種行動支付方式，相當不便，許多長者也不熟悉電子支付，另外繳費若綁定銀行代扣，明細上也未顯示時間、地點。

目前全高雄市共有2420格路邊智慧停車格，分布在高雄軟體園區、澄清湖、衛武營、河堤社區、榮總醫院周邊，後年數量將破萬，全面採無紙化開單模式，智慧設備為適應不同道路條件，有立柱式、嵌入式2種型式，民眾停入車格後，可掃描收費告示牌QR Code或當府交通局公有停車場服務資訊網查詢停車費，選擇不同繳納方式。

民眾駛離智慧車格15分鐘後，可使用11家行動支付APP繳費，包括LINE Pay（一卡通MONEY）、歐付寶、街口支付、Pi拍錢包、車麻吉、遠傳心生活、停車大聲公、橘子支付、Easy Wallet悠遊付、全支付和uTagGo，也能到4大超商多媒體機補單繳費，若綁定遠通電收、電信及銀行機構代扣者，則採自動扣繳。

議員鄭孟洳日前到軟體園區的智慧停車格發現，同個車格前後裝設停車柱，導致民眾不知道使用哪一個車柱繳費，連車柱上的QR Code都非常小、不易辨識，另外當地的停車柱只提供LINE Pay、街口支付、悠遊付，讓年長者使用不便。

「智慧車格缺乏詳細繳費說明！」鄭孟洳認為民眾若未綁定行動支付，也能到超商補單繳費，但初次使用的民眾根本一頭霧水，據統計1999專線今年1至9月已有12案與智慧停車繳費有關，包括遭開單員重複開單、超商繳費整合慢、查詢不到停車紀錄和入帳時間過久，交通局2年將建置1萬個智慧車格，累積民怨將會更多。

據交通局統計，智慧車格每年可減少120萬張紙本繳費單，等同於1.6公噸碳排放量；但市議員李雅芬表示，紙本繳費單有標示「停車地點、車位編號、停車時間和金額」，但民眾若是綁定銀行代扣費用，繳費紀錄中只有顯示付款金額，無法確認地點與時間是否屬實，要求市府改善顯示方式，

交通局表示，目前高市智慧車格提供11家行動支付「幾乎涵蓋100%」，高軟園區的智慧車柱因採用系統商的繳費APP，才會僅3家行動支付，市府已要求廠商於年底前換成交通局的11家行動支付，目前民眾對於智慧車格反應皆是正面；銀行、電信業者自動扣款功能因涉及駕駛個資，也涉及介接監理系統問題，無法揭露其他停車路段資訊，市府明年度增加功能提供車輛所有人查詢停車路段。

高雄軟體園區的智慧停車格被認為車柱上的QR Code非常小、不易辨識，另外只提供LINE Pay、街口支付、悠遊付3種支付方式，讓年長者使用不便。記者宋原彰／攝影
高雄軟體園區的智慧停車格被認為車柱上的QR Code非常小、不易辨識，另外只提供LINE Pay、街口支付、悠遊付3種支付方式，讓年長者使用不便。記者宋原彰／攝影

智慧停車格 議員 超商

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