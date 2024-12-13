快訊

法國年度最駭人事件：83人下藥性侵卻毫無犯罪意識

畫面曝…超商麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

南韓下屆總統換誰當？民調：在野黨魁的「他」37％大勝執政黨魁

醫療結合長照 長照3.0部立醫院拚住宿式長照達近兩千床

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部今日舉辦「公醫前驅引領長照-部屬醫院醫療與長照整合的實務典範」新書發表記者會。記者李青縈／攝影
衛福部今日舉辦「公醫前驅引領長照-部屬醫院醫療與長照整合的實務典範」新書發表記者會。記者李青縈／攝影

明年即將邁入超高齡社會，長照3.0政策將朝向長照與醫療結合，衛福部長邱泰源指出，近年26家部立醫院結合社區、醫療、長照制度，向前銜接預防保健，向後銜接安寧照顧，以長照社區整體照顧體系為基礎，推動全人照顧服務。

衛福部今發表「公醫前驅引領長照─ 部屬醫院醫療與長照整合的實務典範」新書，成為第一家出版「醫療與長照整合」實務專書的部會，書中集結多家部屬醫院經驗分享，希望做為未來各公立醫院落實在地老化及健康台灣的參考。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐表示，26家部屬醫院成功整合醫療及長照機構，構建不同形態一站式的長照服務模式，其中12家部屬醫院參與「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，預計2029年布建14家住宿式長照機構，合計可提供1900床。

醫福會副執行長王裕煒補充，長照從1.0到2.0，服務人數從50萬人增加至70萬人，長照3.0的服務人數會繼續擴大，不論是日間照顧中心、在宅醫療、居家安寧等都會是未來政策推動方向。

台灣社會福利總盟副理事長陳節如表示，長照3.0一定要把社會福利跟醫療結合，達到醫養合一，才可以達到以人為本、以社區為基礎；不論醫院還是社福，現在連結還不夠緊密，希望未來政策規畫開會時，可以找社福代表與會。

公立醫院協會理事長陳威明指出，公立醫院經營不是以營運為考量，長官要求下來就是「義不容辭、儘管託付」，從疫情時間打疫苗、篩檢等，公立醫院就是國家醫療最堅實的力量，在台灣即將邁入超高齡社會之際，將健康台灣的概念落實。

邱泰源說，行政院自2007年起核定長照十年計畫、2017年持續推動「長照2.0」，目前全國長照需求服務涵蓋率已達8成；賴清德總統上任後升級推動「長照3.0」，希望能再提升長照的質與量、增加服務範疇，打造居家、社區、及社福的一體式服務，塑造全齡的社會支持體系，以廣泛照顧不同長照需求的民眾，讓失能失智長輩能獲得完整、有人性尊嚴的照顧，完成健康臺灣「在地老化」、「在宅醫療」、「幸福樂齡」的願景。

台中醫院院長黃元德（左）、醫福會副執行長王裕煒（右）。記者李青縈／攝影
台中醫院院長黃元德（左）、醫福會副執行長王裕煒（右）。記者李青縈／攝影

老化 衛福部 長照

延伸閱讀

「深蹲」、「他殺」不算霸凌惹議 邱泰源：調查用心高規格

衛福部霸凌懲處引眾怒 陳昭姿點名「他」準備下台

台灣C肝防治為國際模範生 衛福部：將加強篩檢三大族群

分級醫療無效？ 輕症仍奔大醫院 邱泰源：落實家醫制度

相關新聞

影／嘉義超商菠蘿麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

陳姓女子近日在統一超商購買麵包，在包裝密封情況下，竟見有一隻活生生「小強」在麵包上爬，她嚇壞向超商投訴，沒想到超商退錢後...

王偉忠也愛吃…原嘉義空軍眷村老字號陽春麵店暫熄燈 最後營業日湧人潮排長龍

嘉義市原空軍眷村市場陽春麵店，從眷村搬遷和平路， 共開店40多年，庶民銅板美食，擄獲嘉義人味蕾，眷村出身綜藝教父王偉忠也...

中午12時26分花蓮近海規模4.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布第511號顯著有感地震報告，今天中午12時26分，在花蓮縣政府東南方9.5公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規...

冷氣團即將抵達 下周一高山可望降雪 緊接著兩波冷空氣

入冬第二波大陸冷氣團即將報到，中央氣象署預報員官欣平表示，未來1周天氣主要受到一波波冷空氣接連南下的影響，未來預計影響台...

北巿跨年散場搭綠線 北捷這2站刷卡...不限站點免費搭

倒數迎接跨年，台北市府前跨年活動之外，大巨蛋也有張惠妹演唱會，屆時將吸引20多萬人齊聚，為此，北市府除了祭出分流散場活動...

高雄智慧車格採「行動支付」挨轟不友善 長者不懂用

高雄市今年7月起在全市陸續設置2420格智慧停車格，民眾駛入車格後由智慧車柱辨識車牌，後續透過線上繳費，全面採無紙化、省...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。