醫療結合長照 長照3.0部立醫院拚住宿式長照達近兩千床

明年即將邁入超高齡社會，長照3.0政策將朝向長照與醫療結合，衛福部長邱泰源指出，近年26家部立醫院結合社區、醫療、長照制度，向前銜接預防保健，向後銜接安寧照顧，以長照社區整體照顧體系為基礎，推動全人照顧服務。

衛福部今發表「公醫前驅引領長照─ 部屬醫院醫療與長照整合的實務典範」新書，成為第一家出版「醫療與長照整合」實務專書的部會，書中集結多家部屬醫院經驗分享，希望做為未來各公立醫院落實在地老化及健康台灣的參考。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）執行長林慶豐表示，26家部屬醫院成功整合醫療及長照機構，構建不同形態一站式的長照服務模式，其中12家部屬醫院參與「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，預計2029年布建14家住宿式長照機構，合計可提供1900床。

醫福會副執行長王裕煒補充，長照從1.0到2.0，服務人數從50萬人增加至70萬人，長照3.0的服務人數會繼續擴大，不論是日間照顧中心、在宅醫療、居家安寧等都會是未來政策推動方向。

台灣社會福利總盟副理事長陳節如表示，長照3.0一定要把社會福利跟醫療結合，達到醫養合一，才可以達到以人為本、以社區為基礎；不論醫院還是社福，現在連結還不夠緊密，希望未來政策規畫開會時，可以找社福代表與會。

公立醫院協會理事長陳威明指出，公立醫院經營不是以營運為考量，長官要求下來就是「義不容辭、儘管託付」，從疫情時間打疫苗、篩檢等，公立醫院就是國家醫療最堅實的力量，在台灣即將邁入超高齡社會之際，將健康台灣的概念落實。